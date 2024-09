Ruée à l'Oktoberfest de Munich

Vidéo: watson

Ces gens avaient très envie de boire de la bière

Samedi 21 septembre au matin, l'Oktoberfest de Munich a débuté avec une foule en liesse qui s'est ruée sur les tables de la foire.

Plus de «Divertissement»

C'est une tradition vieille de près de 200 ans qui a commencé ce week-end à Munich, en Allemagne. L’Oktoberfest inaugure chaque année le premier samedi de la deuxième quinzaine de septembre.



La 189e édition du festival folklorique se tiendra jusqu'au 6 octobre et comme toujours, le premier jour était très attendu par les fêtards enthousiastes. Lorsque les portes se sont ouvertes à 9 heures samedi 21 septembre, des milliers de personnes ont fait irruption sur le site en courant, visiblement très assoiffés, afin d'obtenir une des tables disponibles dans les 18 grandes tentes couvrant la foire située sur la place de Theresienwiese.

Le maire de la ville, Dieter Reiter, a officiellement inauguré ce samedi la célèbre fête qui met à l’honneur la bière allemande, en insérant le robinet dans le premier fût de la fameuse boisson houblonnée. Un invité prestigieux était même présent durant ce week-end d'ouverture, puisque la star hollywoodienne Arnold Schwarzenegger y a participé en compagnie de sa femme, Heather Milligan, partageant un repas et une bière. L'acteur en a même profité pour mettre un peu d'ambiance.

Arnold Schwarzenegger et sa femme, Heather Milligan, à la journée d'ouverture de l'Oktoberfest. Getty Images

Environ 6 millions de visiteurs sont attendus pendant les 16 jours du festival. Soit une moyenne de 600 000 personnes par jour. Pour un litre de bière, il faudra débourser une quinzaine de francs. Cette année connait d'ailleurs une augmentation significative, les prix sont environ 3,87 % plus élevés qu’en 2023.

L'ancêtre de l'Oktoberfest remonte à 1810 lors du mariage du futur roi Louis 1er de Bavière et de la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. La fête de la bière se déroule durant 16 jours à Theresienwiese à Munich. Son site s'étale sur 34,5 hectares et compte une quarantaine de structures de grandes et petites tailles accueillant le public pour manger, boire, chanter et danser. Il y a deux parties: le Wiesn, à l'entrée gratuite et Oide Wiesn, une grande fête foraine qui rassemble de nombreuses attractions telles qu'une grande roue et des montagnes russes. (sbo)