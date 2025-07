«C'est terrible!» David Beckham a tenté de se couper les cheveux

En se rasant la tête, l'ancien footballeur a ripé avec la machine à tondre. Résultat: un gros trou dans ses cheveux. Un classique.

C'est l'été et la presse people n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent (on plaide coupable). Vanity Fair aussi a l'air de ne pas être submergé par les sujets. Le magazine a consacré au «hair-gate» de David Beckham un article... c'est dire comme il ne se passe rien chez les célébrités, trop occupées à se reposer sur leurs yachts à Saint-Tropez.

Mais tout le monde n'a pas la chance de barboter dans la Méditerranée (pas encore, du moins). David Beckham, lui, vit des heures sombres. Sa femme, Victoria, a partagé sur Instagram ses «péripéties capillaires» comme l'écrit Vanity Fair (on en est là). Mais alors, de quoi parle-t-on? David Beckham apparaît sur une vidéo, le regard triste, la mine défaite, une main sur la tête. Que se passe-t-il? Quelle mauvaise nouvelle va-t-il nous annoncer? Il montre alors à la caméra son crâne fraichement rasé et là, stupeur! Il y a un gros trou dans ses cheveux.

Victoria, hilare lâche un:

«Je serai toujours honnête avec toi: c’est terrible»

La vidéo en question:

Vidéo: instagram

David Beckham s'est planté dans sa Buzz Cut, comme on l'appelle, sa coupe de cheveux préférée, a-t-il confié à son ami et ancien footballeur Gary Neville, nous apprend également Vanity Fair (décidément, le magazine a travaillé ce sujet de fond).

«J'ai toujours aimé le crâne rasé parce que c'était facile et qu'il n'y avait rien à faire» David Beckham au micro du podcast Overlap, sorti le 17 juillet dernier.

Comment récupérer ce désastre? Eh bien en rasant encore plus. Il a partagé une photo sur Instagram où, cette fois-ci, il s'est fait pratiquement fait la boule à zéro.

C'est bon, David Beckham est toujours aussi beau gosse. instagram davidbeckham

Ouf! David Beckham a rectifié le tir, on a frôlé la catastrophe. Il y aurait été un peu plus profondément avec la tondeuse dans son cuir chevelu et David Beckham se serait retrouvé malencontreusement dans la rubrique internationale de watson.

