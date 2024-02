Il planque de l'argent dans sa ville

Un inconnu cache des billets de banque à Dortmund. Son intention derrière cette action? Elle serait apparemment tout à fait louable.

Philip Buchen / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

À Dortmund, un mystérieux personnage fait parler de lui depuis janvier: il dissimule des billets de banque un peu partout avant de partager ses cachettes avec ses quelque 7000 abonnés sur Instagram. Les billets, sur lesquels ont été inscrits le nom du compte Insta («cash_catch_dortmund») et la date, peuvent être conservés par ceux qui les trouvent.

Dans une vidéo, le donateur anonyme, qui ne montre jamais son visage, dit vouloir raviver les sensations joyeuses des chasses au trésor de l'enfance et faire sourire les habitants de sa ville.

Les vidéos du généreux donateur👇 Vidéo: instagram

Depuis le 24 janvier, l'influenceur a déjà caché 170 euros selon le journal WAZ. Les coupures ont été retrouvées dans des endroits comme le Westpark, le Cinestar, un skatepark et dans le jardin public de la ville.

Alors que nombre de ses followers saluent chaleureusement la démarche, des voix plus sceptiques mettent en doute l'authenticité de ce jeu. Son instigateur tente de démontrer sa bonne foi en créant un «Hall of Fame» sur son profil Instagram. Il partage des photos des vainqueurs et de leurs trouvailles.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)