Voici à quel point Facebook a changé en 20 ans

Le réseau social de Mark Zuckerberg souffle ce dimanche ses 20 bougies. Au cours de sa longue vie, il a changé de peau à plusieurs reprises. Rétrospective.

Vingt ans, c'est beaucoup. Surtout pour un site internet, et encore plus pour le réseau social le plus utilisé du monde. Facebook, lancé il y a très exactement 20 ans, le 4 février 2004, a changé son style à plusieurs reprises, si bien que son interface actuelle n'a plus grand-chose à voir avec celle du début.

L'occasion de sortir les archives - et de prendre un coup de vieux, en découvrant à quel point notre site préféré en 2010 a mal vieilli.

2004

Le site s'appelle encore «The Facebook» et est réservé aux étudiants d'Harvard

Image: versionmuseum

2004-2005

Facebook s'étend à d'autres universités

Image: versionmuseum

2005

Facebook lâche le «The» et change de design

Image: versionmuseum

2006

Facebook introduit le fil d'actualité et s'ouvre à tout le monde

Image: versionmuseum

2007

Les albums photos, ça ressemblait à ça

Image: versionmuseum

2008

Le mur Facebook fait son apparition

Image: versionmuseum

2008

La nouvelle page d'accueil

Image: versionmuseum

2009

Image: versionmuseum

2010

L'arrivée des notifications

Image: Facebook

2011

Nouveau design et timeline à deux colonnes

Image: versionmuseum

2013

Et de nouveau une colonne

Image: versionmuseum

2014

Image: versionmuseum

2015

Quelques nouveaux petits changements

Image: versionmuseum

2017

Image: versionmuseum

2019

Tout devient rond

Image: versionmuseum

2022

Image: Facebook

2024

Image: Facebook

