Charles le chaud lapin était dans «L'amour est dans le pré», voici les meilleurs Tweets

Revoilà les paysans et paysannes de l'amour est dans le pré. Thomas, le Suisse, marque (encore) des points, Charles est tactile, Corine a froid et Justine, ben, elle n'est pas là et ça ne plaît pas aux Tweetos.

«Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé», disait l'écrivain Alphonse de Lamartine, l'expression convient parfaitement aux Tweetos qui regrettent de ne pas voir Justine à l'écran ce lundi 30 octobre. Si vous n'avez pas suivi, c'est par ici 👇🏽

Alors, oui, avouons-le, cet épisode n'a pas réuni la Justine league, le personnage principal étant absent. Grande, très grande déception chez les Tweetos.

Avouez vous êtes tous deg qu’on est pas eu de news de Patrice et Justine cette semaine #adp2023 pic.twitter.com/bWoYQZKoZP — Sinay Bass (@DarkNeker) October 30, 2023

Pas de «c'est moi qui commande ici» ou de «mon coeur, fais-ci, mon coeur fais ça». Dommage, on aurait bien ri, mais on retient quand même deux, trois trucs sympas, les voici.

Mais qu'il est chou notre Thomas🇨🇭

Alors, celui qui fait l'unanimité auprès des Tweetos c'est notre chouchou vaudois, j'ai nommé Thomas! Il est parfait le petit Suisse avec Anaïs, la chevrière. Patient, gentil, plein de tendresse et d'humour, Thomas c'est un peu le gendre idéal de l'émission et Internet l'a bien compris.

Elu mec le plus gentil et SINCERE de la saison #adp #adp2023 pic.twitter.com/iGM0n4BDtD — Jérôme 🌵 (@Hieronymos_) October 30, 2023

Moment intime entre Thomas et Anaïs dans la fromagerie, le mec est tellement patient qu'il va finir avec un CFC de fromager juste pour lui faire plaisir.

Je suis super content elle m'a dit que si j'étais bon elle m'offrirait une louche #adp2023 pic.twitter.com/iliTzsZ1KX — Manon (@manoonverse) October 30, 2023

Il bosse bien le Suisse, depuis son arrivée mes ventes ont augmenté de 23%, mon chiffre d’affaire a gonflé de 34% et depuis le départ de Romain mon espérance de vie a également augmenté de 40 ans …#adp #adp2023 #adp23 pic.twitter.com/e0CiUFKBE7 — Swisschester United (@SwisschesterUtd) October 30, 2023

Thomas est officiellement en CDI biquette. Bravo à lui pour ce travail de longue haleine en tant qu’outsider 👏#adp #adp23 #adp2023 pic.twitter.com/BveZ14xqOj — Marine Giner-Dufour (itsmarinegd.bsky.social)🍪 (@itsmarinegd) October 30, 2023

«De 'je t'aime bien' à un 'je t'aime' il n'y a qu'un tout petit pas. Ces quelques jours supplémentaires accordés à Thomas permettront-ils de le franchir?» Karine Le Marchand en mode teasing

Charles et sa main baladeuse

Charles et sa prétendante Véronique sont du genre «tactiles». Pas moyen de les laisser cinq minutes en bagnole sans que le céréalier ne pose ses mains sur la poitrine de sa bien-aimée😳

On voulait pas le voir arriver, tellement on y croyait.

On a fait l'autruche.

Mais il faut atterrir ... le gars a des chiens qui s'appellent zézette, kékette, gang bang et partouze !

Et des chemises lavande... #adp2023 #adp23 pic.twitter.com/qwq2wD1xS2 — Marie Jibule (@Wolframsko751) October 30, 2023

«Mais, enfin, quand on conduit, on ne klaxonne pas comme ça!» Karine Le Marchand, reine de la poésie

Charles qui lui touche les seins devant les caméras sans bégayer.

Charles qui matte les autres femmes devant elle sans se poser des questions.

Comment foutre en l'air une très belle histoire...#adp#adp2023#adp23 pic.twitter.com/Kioysdhro8 — Mitsu (@Mitsu_69160) October 30, 2023

Alors que fait Véronique en réponse à ce doux geste? Et bien, elle cherche «le levier de vitesse» selon Karine Le Marchand, vous avez deviné où il se trouvait? Bref, entre Véronique et Charles c'est assez chaud🔥.

Corine a été refroidie (et c'est pas la seule)

Pendant que Charles brûle d'amour pour Véronique, c'est beaucoup moins folichon du côté de Corine qui se heurte à un mur appelé Olivier. Même une soirée karaoké, activité favorite de Corine, n'a pas pu dérider son paysan qui la rembarrera d'un geste brusque lorsqu'elle souhaite l'inviter sur scène. Depuis, c'est la douche froide, car notre Corine passe son temps à se les cailler et Olivier à l'ignorer. Imaginez le p'tit déjeuner où votre mec vous ignore complètement et ne daigne vous adresser la parole. Séquence d'anthologie. Il faut dire toutefois qu'Olivier vient de retrouver une brebis égorgée dans son champ et que Corine essaie désespérément d'avoir une conversation avec lui. Ça ne sent pas bon cette histoire.

#adp2023 #adp23 " allo, la gendarmerie, je vous appelle car j'ai deux brebis dévorée et que je sais pas quoi dire à la meuf qui est dans ma cuisine et qui prend son petit déj... Allo ???" pic.twitter.com/b5hXhzanPK — alansuline (@alansuline) October 30, 2023

"Allo, je vous appelle, j'ai une personne chez moi, je ne sais pas qui c'est ? Elle 'ne veut pas partir"... #adp2023 pic.twitter.com/S0PiT5CBfA — ElijahWood 🏳️‍🌈🇫🇷 (@fandupsg68) October 30, 2023

Spoiler, Corine a fait ses valises 2minutes après cette séquence et s'est barrée, ce qui fait dire à Karine Lemarchand en voyant la mine déconfite d'Olivier:

«Encore un qui n’a fait aucun effort et qui s’étonne de la rupture» Karine Lemarchand, perspicace.

Charles et Véronique vont-ils arrêter de se galocher? Thomas finira-t-il son CFC de fromager? Corine ouvrira-t-elle un bar karaoké? Vous le saurez au prochain épisode de L'amour est dans le pré.