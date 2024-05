Nicki Minaj interpellée pour possession de cannabis à Amsterdam

Il était en effet jusqu'ici totalement illégal de cultiver du cannabis aux Pays-Bas et d'approvisionner les populaires établissements de vente. Le transport de drogues vers un autre pays reste illégal. (tib/ats)

Depuis les années 1970, les drogues dites douces y sont «tolérées», et «les autorités choisissent de ne pas poursuivre les contrevenants», selon le site internet du gouvernement.

Contrairement à l'idée abondamment véhiculée à l'étranger, la vente et la consommation de haschich, de cannabis et de leurs dérivés, qui attirent depuis des décennies des fumeurs du monde entier n'est pas légale aux Pays-Bas.

Céline Dion assiste au gala du MET, le lundi 6 mai 2019, à New York.

Migros licencie des femmes enceintes et se justifie

Embrouille à Cannes

En montant les marches du festival, Kelly Rowland s'est tendue comme une brique à cause d'une altercation avec une agente de sécurité.

On la connaissait surtout lorsqu'elle faisait partie des Destiny's Child et à cette époque, elle ne menaçait encore personne avec son long doigt et son ongle aiguisé comme un couteau japonais. Kelly Rowland, qui a récemment joué dans Mea Culpa, un thriller Netflix sorti en février, s'est emportée ce mardi 21 mai en montant les marches du Palais des Festivals à Cannes.