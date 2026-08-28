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Analyse

GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant

Treize ans après la sortie du dernier opus, Rockstar a créé l’événement ce jeudi soir avec une présentation de 26 minutes diffusée sur Netflix. Carte deux fois plus vaste que celle de GTA V, monde organique hallucinant et nouveau système de recherche policière: voici une première analyse du jeu le plus attendu de la décennie.

Armin Hadzikadunic / JV mag

Plus de «Divertissement»

Nous y sommes! 13 longues années après Grand Theft Auto V, des vols de données, de l’attente et deux reports, GTA 6 vient enfin de se dévoiler sous nos yeux.

Ce au travers d’une présentation longue de 26 minutes, qui a eu lieu en exclusivité sur Netflix. Cet article a pour but de vous dévoiler les premiers détails du jeu, et notre première analyse!

GTA 6 est deux fois plus grand que GTA 5

Cette information est officielle! Grand Theft Auto VI offrira un terrain de jeu deux fois plus grand que GTA V, sorti en 2013. La ville principale de Vice City est aussi deux fois plus grande que Los Santos! Cerise sur le gâteau, comme vous aimez les comparaisons, GTA 6 est trois fois plus grand que Red Dead Redemption 2, sorti en 2018.

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Du côté des performances, le jeu tournera à 30 images par seconde sur Playstation 5 (normale). Nous n’avons pour le moment aucune confirmation au sujet de la version PS5 Pro, ni Xbox Series X/S.

Son histoire vous tiendra en haleine 80 heures

Autre information ô combien importante, la campagne principale de GTA 6 nous comblera durant 80 heures environ, sous forme de chapitres. Bien évidemment, ce temps est illimité une fois l’aventure de nos deux protagonistes terminée. En parlant de ces derniers, la relation de couple est le coeur du sujet ici.

D’ailleurs, il est question de ne pas éviter les messages de l’autre durant une longue absence à la maison. Comme vous pouvez le voir dans la présentation, Jason et Lucia vivent une vie de couple standard. En mission, le ton change, vous pourrez communiquer avec votre moitié par téléphone afin de prendre des informations.

Bien évidemment, comme dans GTA 5, il sera possible de passer d’un personnage à l’autre. Ce changement est en temps réel, et sans chargement si les deux protagonistes sont l’un à côté de l’autre. S’ils sont plus loin, on retrouve le chargement rapide, mais classique déjà aperçu dans l’épisode précédent.

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Le sport au cœur des activités

Grand Theft Auto VI regorge d’activités en tout genre. Courses de voitures sur circuit, motocross, kayak, plongée sous-marine, chasse, jet-ski, ou encore fitness! A ce propos, pour accéder au fitness, vous allez avoir besoin d’un abonnement dans l'établissement de votre choix.

Il faudra vous entraîner, et vous pourrez le faire en amoureux. Il sera aussi possible d’acheter des protéines. Le sport n’est pas une obligation, mais il est fortement recommandé pour avoir une meilleure condition physique.

Notez que tout comme dans votre vie, vous allez pouvoir vous lever, vous faire un café avant de prendre votre douche et de commencer votre journée.

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Un monde organique techniquement abouti

Pour être tout à fait franc avec vous, c’est ici que mes craintes étaient les plus grandes. Rockstar est rempli de personnes talentueuses, mais vous le savez, les consoles actuelles sont sorties il y a déjà plus de six ans. Il est donc difficile d’imaginer que les deux premières bandes-annonces étaient capturées en direct. Eh bien, j’ai eu tort d’avoir peur. En effet, le jeu est encore plus beau, il est au-delà de toutes les attentes.

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Chaque centimètre de la ville respire le réalisme, de par les interactions, la densité des objets, le mouvement de la végétation, en passant par la partie sonore qui nous immerge comme jamais auparavant. Grand Theft Auto VI est un monument du jeu vidéo et je pèse mes mots. D’ailleurs, information totalement stratosphérique, le jeu renferme 600 000 animations sur les PNJ, face à 55 000 pour GTA 5!

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Histoire de continuer dans sa maîtrise du monde ouvert, Rockstar va nous proposer un monde organique au possible. Ici chaque action a une conséquence, que ce soit dans votre relation de couple, avec les autorités ou les gens dans la rue. D’ailleurs, il sera possible de prendre le taxi et discuter avec d’autres passagers pour tisser des liens. La faune animale ne sera pas en reste, vous pourrez aller au zoo admirer les espèces locales et en apprendre plus sur ces dernières, à l’image de ce que propose RDR2.

Première analyse

Dans cette partie de l’article, vous retrouverez notre toute première analyse qui se veut avant tout globale. Le jeu regorge de détails, c’est tout simplement impossible de tout capturer sans y perdre quelques heures.

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Dans la toute première séquence de la présentation, on découvre Jason et Lucia qui se retrouvent dans une «planque» liée à la drogue, s’ensuit une scène de poursuite dans un bâtiment où tout a l’air plus vrai que nature. Une scène nocturne où la lumière du monde semble incroyablement réelle.

Cette séquence sert d’ailleurs de fil rouge pour lancer le reste de la vidéo, avec de la conduite et des échanges de tirs. On y retrouve des moments où la physique semble plus vraie que nature, surtout lorsque Jason tire sur les roues des voitures de police, qui viennent tout écraser sur leur passage sous le poids du véhicule.

Toujours dans le souci du détail, le jeu regorge de particules, que ce soit au travers d’actions liées aux armes, de débris divers et variés ou encore de murs enfoncés.

Des détails de partout

Fumée des pneus, dauphins au loin, passants sur les côtés, reflet dans l’eau, détails sur chaque élément du décor… d’une simple bouée de sauvetage à l’envol de goélands, Grand Theft Auto VI est le digne héritier de tout le savoir-faire de Rockstar. Les développeurs nous offrent ici un travail titanesque à l’aide de techniques faites sur mesure pour pouvoir atteindre un tel niveau de réalisme.

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Ce n’est pas tout. Durant la présentation de Netflix, nous avons enfin pu apercevoir la première interaction avec les réseaux sociaux. Pour le moment, il est difficile de dire jusqu’où ces mécaniques pourront être exploitées. Il est même encore impossible de savoir si nous pourrons les utiliser pour nos deux héros, ou simplement les consulter.

Passage rapide sur les smartphones, ce seront des outils à utiliser au quotidien. A contrario de GTA 5, ici la caméra va passer par-dessus l’épaule du personnage et venir zoomer sur le téléphone. L’interface est au milieu de l’écran, et plus en bas à droite.

Une police intelligente

Le niveau de recherche à six étoiles est de retour. image:: rockstar

Pour la toute première fois dans la saga Grand Theft Auto, la police se dote d’un système de recherche au goût du jour. En effet, les équipes de recherche pourront reconnaître vos visages, vos positions, vos habits et même vos armes!

Et comme vous pouvez le voir ci-dessus, le niveau de recherche à six étoiles est de retour. L’armée sera peut-être déployée contre vous! Un futur mystère à découvrir.

Puisque nous sommes sur le sujet de la police, sachez que le vol de voitures sera plus difficile qu’auparavant. Si certains bolides peuvent se récupérer à l’aide d’une tige métallique, les véhicules plus récents nécessiteront un clone de clé. Vous ne pourrez donc pas voler les voitures de luxe au début du jeu, par manque d’outils adéquats. Mais il sera toujours possible de les braquer.

Toutes les nouvelles images

Pour finir, voici les 16 nouvelles images officielles qui accompagnent la très longue présentation.

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Sources: IGN, TGG