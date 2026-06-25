L'Wdition Ultime de GTA VI inclura de nombreux bonus exclusifs, dont des véhicules rétro et des ateliers de tuning pour le duo de braqueurs Jason et Lucia. image: gta

GTA 6 ouvre enfin ses précommandes et voici son prix

C'est le jour J: Grand Theft Auto VI (GTA 6) ouvre officiellement ses précommandes sur PS5 et Xbox Series dès 80 dollars. Bonus exclusifs, édition Ultime massive ou absence surprise de disque dans la boîte, voici tout ce qu'il faut savoir avant la sortie événement du 19 novembre.

Armin Hadzikadunic/ jvmag

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C’est désormais officiel, vous pouvez acheter votre copie de Grand Theft Auto VI, GTA6, sur le store de votre Playstation 5, de votre Xbox Series X|S, ou encore l’édition physique (qui contient un code uniquement) chez la plupart des revendeurs. Nous vivons enfin ce jour historique!

Grand Theft Auto VI, ou plutôt GTA 6 a désormais un prix! En effet, l’édition normale sera vendue au prix de 79,99 dollars (environ 65 francs) alors que l’édition Ultime sera vendue au prix de 99,99 dollars! Notez qu’au lancement du jeu, il n’y aura aucune version physique. En effet, la boîte va contenir un code de téléchargement. Selon les dires, cette technique a pour but d’éviter toute fuite avant l’heure de lancement du jeu. Voici les informations.

Rockstar prépare une sortie massive pour Grand Theft Auto VI, attendu le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Parmi les versions proposées, l’Edition Ultime se présente comme la plus complète, avec une large sélection de véhicules, armes, tenues, lieux exclusifs et contenus liés à l’histoire de Jason et Lucia.

Cette édition inclura notamment le Vapid Dominator Buggy de 1967, accompagné du garage de Paradise à Watson Bay, équipé d’un casier d’armes et d’un espace sécurisé pour les biens volés. Les joueurs pourront aussi récupérer la Grotti Cheetah de 1995, ainsi que des véhicules et modèles rétro pour la planque de Jason, dont une Dinka Enduro, un Kayak Crest et des modifications exclusives pour le Vapid Ganado.

L’Edition Ultime donnera également accès à deux ateliers de tuning exclusifs: Rideout Customs à Vice City et One-Eyed Willie à Lake Leonida. Une collection de voitures classiques à restaurer sera aussi disponible, avec quatre véhicules réservés à cette édition. Côté mer, le Shitzu Squalo permettra de partir à la pêche à Gambit Bay, avec une caisse d’armes remplie d’explosifs.

Les joueurs profiteront aussi des revolvers Hawk & Little Morgan, de variantes d’armes personnalisées, d’un repaire des PTT Youngin$ à attaquer, de tenues et tatouages exclusifs pour Jason et Lucia, ainsi que de contenus liés aux boutiques Stock 305, Sara’s Unisex Salon et Electric Fang Tattoo.

Les précommandes incluront le pack Vintage Vice City, avec la Vapid Stanier de 1955, le garage de Shore Court, des tenues et coiffures rétro, ainsi qu’un motif d’arme inspiré de Tommy Vercetti.

Enfin, toute précommande numérique sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store offrira un mois gratuit de GTA+, avec notamment 500 000 GTA$, des avantages GTA Online et l’accès à la bibliothèque GTA+.