Grand Theft Auto VI est sans aucun doute le jeu le plus attendu de l'année.

Les équipes derrière GTA VI sont «dévastées»

Cible de hackers qui enchaînent les fuites sur son tant attendu jeu vidéo, le studio Rockstar Games sort du silence et dit regretter les récents événements.

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Le studio américain Rockstar Games a regretté mercredi la divulgation d'éléments concernant son prochain blockbuster Grand Theft Auto VI, jeu vidéo le plus attendu de l'année, à travers des vidéos ayant fuité récemment sur internet.

«C'est un euphémisme de dire que les vidéos du jeu GTA VI qui ont fuité de cette façon ont dévasté nos équipes», a affirmé sur le réseau social X l'entreprise, qui prévoit de donner jeudi sur Netflix un long aperçu de sa production, attendue pour le 19 novembre. «Ce n'est évidemment pas comme cela que nous voulions que vous découvriez le jeu après tout ce temps», a-t-elle ajouté, s'excusant pour les délais qui ont affecté son développement.

Dénoncer les pratiques commerciales de l'industrie

Le sixième opus de cette saga phare met en scène un duo de protagonistes à la Bonnie and Clyde dans un univers inspiré de la Floride. Il est particulièrement attendu par les joueurs du monde entier, qui patientent depuis plus de 13 ans et la sortie de GTA V, deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie.

Mais une série de clips postés en ligne depuis le 18 août a révélé des séquences inédites du titre de Rockstar Games. Les auteurs de ces fuites, qui agissent sous le pseudonyme Cyberleek, ont affirmé agir pour dénoncer les pratiques commerciales de l'industrie. Rockstar Games se voit notamment reprocher de vendre plus cher une version avec du contenu additionnel et de ne proposer le jeu qu'en format dématérialisé (en téléchargement, sans disque).

Cet incident a contrarié le vaste plan de communication du groupe, entamé il y a près de trois ans avec une première bande-annonce. Take-Two, la maison mère de Rockstar Games, se démène pour retrouver les coupables et a obtenu de la justice américaine le droit d'exiger de Microsoft et Discord qu'ils transmettent des données pour tenter d'identifier l'origine des fuites. (jzs/afp)