Dazed a publié une interview exclusive avec Rockstar Games, incluant de nouvelles images, et une couverture de magazine. IMage: Rockstar Games

Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA VI

A quelques semaines de sa sortie, et à la veille de la diffusion de sa nouvelle bande-annonce sur Netflix, Grand Theft Auto VI se dévoile enfin officiellement à travers un grand dossier exclusif publié par le magazine britannique Dazed.

Armin Hadzikadunic / jvmag

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C'est ce mercredi 26 août qu'est sortie la toute première preview officielle de Grand Theft Auto VI. Celle-ci a été publiée via le magazine britannique Dazed, qui en a fait sa couverture. En effet, le média a rencontré l'équipe créative de Rockstar pour en percer les secrets.

Après plus de 13 ans d’attente, nous sommes à quelques semaines de la sortie du jeu, et Dazed nous sert sur un plateau ses premières impressions. Des photos inédites ont également été dévoilées.

Les nouvelles images de GTA VI

1 / 9 Les nouvelles images de GTA VI

GTA 6 sera le jeu le plus abouti de tous les temps, mais aussi le projet le plus fou du studio Rockstar.

Voici ce qu'il faut absolument savoir:

Un monde qui réagit vraiment à vos actions : les PNJ et l’environnement seront beaucoup plus attentifs à ce que fait le joueur. Se promener tranquillement dans la rue avec un fusil à la main, par exemple, provoquera désormais des réactions.

: les PNJ et l’environnement seront beaucoup plus attentifs à ce que fait le joueur. Se promener tranquillement dans la rue avec un fusil à la main, par exemple, provoquera désormais des réactions. Jason et Lucia ont enfin un passé plus précis: Jason Duval serait un ancien militaire reconverti dans le trafic de drogue, tandis que Lucia Caminos est décrite comme une combattante récemment sortie de prison. Leur aventure prendra la forme d’une romance criminelle façon Bonnie et Clyde.



Jason Duval serait un ancien militaire reconverti dans le trafic de drogue, tandis que Lucia Caminos est décrite comme une combattante récemment sortie de prison. Leur aventure prendra la forme d’une romance criminelle façon Bonnie et Clyde. Lucia marque un tournant pour GTA: Rockstar la présente comme la première véritable héroïne pleinement développée d’un épisode principal. Le studio affirme également avoir particulièrement travaillé l’écriture et la diversité de ses personnages féminins.

Rockstar la présente comme la première véritable héroïne pleinement développée d’un épisode principal. Le studio affirme également avoir particulièrement travaillé l’écriture et la diversité de ses personnages féminins. Changer de personnage en pleine action: le système de GTA V revient, mais semble beaucoup plus poussé. Pendant une mission, Jason pourra conduire pendant que Lucia tire, avec la possibilité de passer instantanément de l’un à l’autre.

le système de GTA V revient, mais semble beaucoup plus poussé. Pendant une mission, Jason pourra conduire pendant que Lucia tire, avec la possibilité de passer instantanément de l’un à l’autre. La relation entre Jason et Lucia évoluera selon vos actions: leur couple ne sera pas uniquement développé durant les cinématiques. Certains choix et comportements du joueur pourraient directement influencer leur relation.

leur couple ne sera pas uniquement développé durant les cinématiques. Certains choix et comportements du joueur pourraient directement influencer leur relation. Votre mode de vie modifiera physiquement les héros: manger fera prendre du poids, faire du sport développera les muscles et enchaîner fêtes, nuits blanches et cavales laissera des traces visibles sur Jason et Lucia.

manger fera prendre du poids, faire du sport développera les muscles et enchaîner fêtes, nuits blanches et cavales laissera des traces visibles sur Jason et Lucia. Des PNJ beaucoup plus diversifiés: âge, corpulence, tatouages, chirurgie esthétique, vêtements, niveau de richesse ou identité régionale varieront considérablement. La population changera également selon les quartiers et régions visités.

âge, corpulence, tatouages, chirurgie esthétique, vêtements, niveau de richesse ou identité régionale varieront considérablement. La population changera également selon les quartiers et régions visités. Les réseaux sociaux seront au cœur de Leonida : GTA VI proposera des fils d’actualité, publications virales et personnalités dont il sera possible de suivre la vie et même la carrière.

: GTA VI proposera des fils d’actualité, publications virales et personnalités dont il sera possible de suivre la vie et même la carrière. Leonida ne se limitera pas à Vice City: cette version fictive de la Floride comprendra évidemment Vice City, inspirée de Miami, mais aussi les Leonida Keys et des zones sauvages autour de Mount Kalaga.

cette version fictive de la Floride comprendra évidemment Vice City, inspirée de Miami, mais aussi les Leonida Keys et des zones sauvages autour de Mount Kalaga. Rockstar a étudié la Floride pendant plusieurs années: les équipes ont rencontré habitants, policiers, anciens criminels, promoteurs de clubs ou encore vendeurs d’armes. Rockstar disposerait même d’une équipe de recherche permanente à Miami.

les équipes ont rencontré habitants, policiers, anciens criminels, promoteurs de clubs ou encore vendeurs d’armes. Rockstar disposerait même d’une équipe de recherche permanente à Miami. La musique et la vie nocturne auront une importance considérable: rap moderne, Miami bass, soirées privées et clubs de South Beach participeront pleinement à l’ambiance, avec également des artistes fictifs comme Real Dimez.

rap moderne, Miami bass, soirées privées et clubs de South Beach participeront pleinement à l’ambiance, avec également des artistes fictifs comme Real Dimez. La mode devient un véritable élément de l’univers: vêtements, marques, coiffures et styles devraient refléter les différentes cultures, classes sociales et communautés de Leonida.

vêtements, marques, coiffures et styles devraient refléter les différentes cultures, classes sociales et communautés de Leonida. Les marques fictives deviennent de véritables entreprises: constructeurs automobiles, boutiques et marques de vêtements auront désormais leur propre identité, plutôt que de servir uniquement de parodies en arrière-plan.

constructeurs automobiles, boutiques et marques de vêtements auront désormais leur propre identité, plutôt que de servir uniquement de parodies en arrière-plan. Rockstar a considérablement renforcé ses équipes : les effectifs auraient plus que doublé depuis Red Dead Redemption 2. Une équipe de Los Angeles travaillerait presque exclusivement sur les piétons et PNJ, tandis que de véritables pilotes participeraient au développement du comportement des véhicules.

: les effectifs auraient plus que doublé depuis Red Dead Redemption 2. Une équipe de Los Angeles travaillerait presque exclusivement sur les piétons et PNJ, tandis que de véritables pilotes participeraient au développement du comportement des véhicules. Plus de 50 artistes urbains ont participé au jeu : Rockstar a fait appel à de véritables street artists pour créer les fresques et graffitis de Leonida afin de donner une identité spécifique à chaque région.

: Rockstar a fait appel à de véritables street artists pour créer les fresques et graffitis de Leonida afin de donner une identité spécifique à chaque région. GTA VI veut réunir GTA V et Red Dead Redemption 2: l’objectif paraît clair; conserver la liberté, le crime et la satire propres à GTA tout en y ajoutant le niveau de réalisme, d’immersion et de détails qui avait marqué RDR2.

Pour rappel, Grand Theft Auto VI arrive le 19 novembre prochain sur Playstation 5 et Xbox Series X|S.

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