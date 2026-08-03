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Ces animaux trop craquants vont recharger vos batteries

Besoin d'énergie? Ces animaux craquants vont recharger vos batteries

C'est déjà lundi, ce qui signifie une nouvelle semaine de travail ou de vacances, pour qui est chanceux... ou pas! Quoi qu'il arrive, voici des photos d'animaux fraîches pour vous accompagner dans cette journée!
03.08.2026, 05:2903.08.2026, 05:29
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Restez à l'ombre, buvez beaucoup d'eau et profitez des photos d'animaux les plus adorables de la semaine!

LegoooooOOOOOoooooo!!

Il adore jouer à cache-cache

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/foxes/comments/1v6zn4g/fox_in_the_milkweed/
Image: reddit

Des bisous pour la bonne humeur

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1v6qnlw/met_this_lovely_lady_man_today/
Image: reddit

Sortir les griffes, la version chou

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Image: REDDIT
Nos animaux nous rendent-ils vraiment plus heureux? Une étude le révèle

Rappel: n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau!

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Image: reddit

Que ferait-on sans notre maman?

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/wildlifephotography/comments/1v65tfq/family_of_foxes_from_april/
Image: reddit

Accrochez-vous bien!

cute news tier https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/1v4hefe/this_tiny_insect_clinging_to_the_head_of_a_horned/
Image: reddit
Surprise

De quoi parlent-ils tous les deux?

cute news tier esel hund https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1v7rum0/sometimes_these_two_get_into_these_conversations/
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier echse https://ch.pinterest.com/pin/60587557482031591/
Image: pinterest

Il n'y a pas d'échappatoire

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Image: reddit
Voici ce qui rend les guêpes agressives cet été et comment les éloigner

Très élégant

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Image: reddit

P.S. Au fait, c'est un calmar vampire. Un nom cool, non?

Par cette chaleur, il n'y a qu'une chose à faire:

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Image: reddit

Ou quelque chose comme ça:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/FunnyAnimals/comments/1v813ra/time_to_rest_lol/
Image: reddit

C'était un biscuit de trop…

cute news tier waschbär https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218069231/
Image: pinterest

C'est l'heure du tour de magie...

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Image: reddit

Ce que vous voyez lorsque le chat s'assoit à nouveau sur votre visage:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1v7wdt3/if_you_have_a_cat_youve_definitely_seen_it_from/
Image: reddit

Ils ont besoin d'un rien pour s'amuser!

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Avez-vous déjà vu un chat plus heureux?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1v7pgwr/the_happiest_cat_alive/
Image: reddit
Surprise

Stoooop!!

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Image: reddit

Mais aujourd'hui, nous voulons apprendre autre chose. Avez-vous déjà entendu parler du singe titi à oreilles blanches?

Bolivian Grey Titi Monkey Callicebus moloch donacophilus. Tropical rainforests of Bolivia. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: KenxLucas 10853002
Image: imago images

On a choisi celui-ci précisément à cause de son comportement.

Titi Monkeys Bolivian Titi Monkey Callicebus moloch donacophilus Titi Monkeys Bolivian Titi Monkey Callicebus moloch donacophilus, Credit:Kenneth W. Fink / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyrig ...
Image: imago images

Attention, vous allez craquer! Ces singes enroulent leur queue autour de celle de leur congénère. Ce geste renforce leurs liens sociaux, un peu comme nous, les humains, nous tenons la main.

BOLIVIAN GRAY TITI https://www.instagram.com/p/DHtP52woDsl/
Image: instagram

OOHHHHHHHH!! <3

Ils utilisent également cela pour maintenir leur équilibre pendant leur sommeil.

BOLIVIAN GRAY TITI https://www.instagram.com/p/DHtP52woDsl/

Les singes titi à oreilles blanches vivent dans une petite partie du Brésil et en Bolivie. Ils vivent dans les arbres et sautent de branche en branche pour trouver de la nourriture.

white-eared titi monkey Callicebus donacophilus SB Zoo Weissohr-Springaffe
Image: Creative Commons

Le jeune animal vit avec ses parents et est principalement porté par le père. Il ne le confie à la mère que pour l'allaitement.

Weissohr-Springaffe
Image: Creative Commons

Ils font partie des rares espèces de primates véritablement monogames.

Titi Monkey Bolivian Titi Monkey Callice.......... Titi Monkey Bolivian Titi Monkey Callicebus donacophilus, Credit:Kenneth W. Fink / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xKennethxW.xFinkx/ ...
Image: Imago Images

Bon, passons à autre chose. Voilà à quoi ressemble la vie avec des frères et sœurs :

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Et CiaaooOOOOooo!!

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Image: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
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Cet employé très malin fait sensation en Suisse
«Work smarter, not harder», nous dit le fameux adage. A Soleure, un travailleur a mis cela en pratique et les internautes suisses sont aussi amusés qu’impressionnés.
Se pencher, c’est chiant. Se baisser, en mode squat, aussi. Surtout quand on n’est pas en train de suer dans une salle de sport, mais de bosser sur le bitume et sous le cagnard, en plein mois de juillet. Depuis son balcon, qu’il dit «adorer», l’internaute @lukas.mannhart a assisté à une scène qui résume assez bien tout ce que l’on vient de raconter. Au point de l’avoir filmée et, forcément, publiée.
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