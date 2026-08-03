Besoin d'énergie? Ces animaux craquants vont recharger vos batteries

C'est déjà lundi, ce qui signifie une nouvelle semaine de travail ou de vacances, pour qui est chanceux... ou pas! Quoi qu'il arrive, voici des photos d'animaux fraîches pour vous accompagner dans cette journée!

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Cute News, everybody!

Restez à l'ombre, buvez beaucoup d'eau et profitez des photos d'animaux les plus adorables de la semaine!

LegoooooOOOOOoooooo!!

Il adore jouer à cache-cache

Des bisous pour la bonne humeur

Sortir les griffes, la version chou

Rappel: n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau!

Que ferait-on sans notre maman?

Accrochez-vous bien!

De quoi parlent-ils tous les deux?

La langue de la semaine:

Il n'y a pas d'échappatoire

Très élégant

P.S. Au fait, c'est un calmar vampire. Un nom cool, non?

Par cette chaleur, il n'y a qu'une chose à faire:

Ou quelque chose comme ça:

C'était un biscuit de trop…

C'est l'heure du tour de magie...

Ce que vous voyez lorsque le chat s'assoit à nouveau sur votre visage:

Ils ont besoin d'un rien pour s'amuser!

Avez-vous déjà vu un chat plus heureux?

Stoooop!!

Mais aujourd'hui, nous voulons apprendre autre chose. Avez-vous déjà entendu parler du singe titi à oreilles blanches?

Image: imago images

On a choisi celui-ci précisément à cause de son comportement.

Image: imago images

Attention, vous allez craquer! Ces singes enroulent leur queue autour de celle de leur congénère. Ce geste renforce leurs liens sociaux, un peu comme nous, les humains, nous tenons la main.

OOHHHHHHHH!! <3

Ils utilisent également cela pour maintenir leur équilibre pendant leur sommeil.

Les singes titi à oreilles blanches vivent dans une petite partie du Brésil et en Bolivie. Ils vivent dans les arbres et sautent de branche en branche pour trouver de la nourriture.

Image: Creative Commons

Le jeune animal vit avec ses parents et est principalement porté par le père. Il ne le confie à la mère que pour l'allaitement.

Image: Creative Commons

Ils font partie des rares espèces de primates véritablement monogames.

Image: Imago Images

Bon, passons à autre chose. Voilà à quoi ressemble la vie avec des frères et sœurs :

Et CiaaooOOOOooo!!