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Nos animaux nous rendent-ils plus heureux? Une étude le révèle

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Ce chat Devon Rex d'une insolente beauté participe au salon international «Latvian Winner 2026», à Riga, en Lettonie, le 13 juin 2026.Keystone

Nos animaux nous rendent-ils vraiment plus heureux? Une étude le révèle

Les animaux de compagnie rendent-ils les gens heureux et en bonne santé? Une récente étude menée en Suisse permet d'en douter. Les propriétaires de chiens, de chats et d'autres animaux à quatre pattes sont parfois plus en souffrance que les personnes qui n'en possèdent pas.
29.07.2026, 20:0029.07.2026, 20:00

L'étude, parue mercredi dans le journal spécialisé «Plos One», condense des données de plus de 2300 personnes, en Suisse, qui vivent ou non avec un animal de compagnie. La recherche est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Bâle, l'institut Swiss TPH, l'Université de Lucerne et l'Open University, aux Pays-Bas.

Les scientifiques tirent une conclusion plutôt inattendue. En général, les personnes qui ont un animal de compagnie n'affichent pas une meilleure forme physique ou une santé mentale plus solide.

Cette catégorie de la population a même, en moyenne, une santé plus fragile et fume beaucoup plus de cigarettes par jour.

Biais sélectif

Est-ce que cela signifie que les animaux de compagnie ne nous font pas de bien ? Les chercheurs ne vont pas jusqu'à l'affirmer. Derrière les chiffres pourrait se cacher un biais de sélection. Il est possible que les gens qui ont des problèmes de santé, se sentent seuls ou sont stressés adoptent plus souvent un animal de compagnie.

L'étude montre que chacun vit différemment sa relation avec son animal. Le fait qu'un animal puisse être perçu comme un soutien dépend du temps qu'on lui consacre et du type d'animal. Les chiens sont ainsi considérés comme des soutiens émotionnels plus forts et les femmes ont un lien plus étroit avec leur animal que les hommes. (sda/ats)

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