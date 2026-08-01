Les guêpes sont là, et elles sont particulièrement agressives cette année. Image: DPA

Voici ce qui rend les guêpes agressives cet été et comment les éloigner



Cette année, les guêpes sont plus agressives que d'habitude en Suisse. On vous explique à quoi ce comportement vindicatif est lié et ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ces insectes.

Tabea Leitner / ch media

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Le mois d'août est celui des longues et agréables soirées d'été. Mais, chaque année, il s'accompagne aussi de colonies de guêpes importunes. Beaucoup doivent déjà composer avec ces insectes envahissants, lesquels semblent être toujours plus nombreux. En Suisse, le nombre de signalements de nids a explosé depuis 2021.

De plus, les guêpes sont actuellement particulièrement agressives et piquent plus facilement. La raison est simple: la chaleur. En effet, les températures élevées et la sécheresse de ces dernières semaines privent les guêpes de sources de nourriture, car elles mangent principalement des insectes actifs par temps plus frais et à proximité de points d'eau. Daniel Kreienbühl, propriétaire d'une entreprise de lutte antiparasitaire à Saint-Gall, explique:

«Les insectes dont se nourrissent les guêpes ne volent plus que la nuit en ce moment.»

De plus, en raison des faibles précipitations, il n'y a presque plus de gouttes de rosée sur les fruits et les plantes, dont les guêpes pourraient là aussi se nourrir. Selon l'espèce, l'alimentation de ces animaux est riche soit en sucre, soit en protéines. Daniel Kreienbühl résume:

«Une table bien garnie lors d'un barbecue sur le balcon tombe alors à point nommé pour les guêpes»

Où les guêpes aiment s'installer

Il est difficile de découvrir les nids lorsqu'ils sont encore petits. En effet, les guêpes s'installent souvent dans les fissures ou les fentes des façades des maisons, où elles sont protégées des courants d'air. Pour localiser un nid, il est utile d'observer les insectes à distance. L'expert explique:

«Lorsque de nombreuses guêpes disparaissent au même endroit dans une fente, il y a très certainement un nid en dessous»

Comment reconnaître les nids de guêpes

En Suisse, on trouve principalement deux espèces de guêpes: la guêpe germanique et la guêpe des champs. Alors que la guêpe germanique devient rapidement envahissante et compte parmi les espèces les plus répandues dans le pays, la guêpe des champs est plutôt connue comme un animal timide, inoffensif et utile pour chasser d'autres insectes. Selon l'espèce, l'aspect du nid diffère.

La guêpe germanique

Aspect : nid brunâtre à brun, qui ressemble à un ballon.

: nid brunâtre à brun, qui ressemble à un ballon. Taille : il peut atteindre un volume équivalent à deux ballons de football.

: il peut atteindre un volume équivalent à deux ballons de football. Emplacement: les nids de la guêpe germanique se trouvent fréquemment dans les combles, les coffres de volets roulants et les garages. Dans de rares cas, cette espèce construit des nids suspendus librement et à découvert.

Le nid de la guêpe germanique a une forme similaire à celle d'un ballon. Image: PD

La guêpe des champs

Aspect : nid gris, sans enveloppe, composé d'alvéoles.

: nid gris, sans enveloppe, composé d'alvéoles. Taille : environ la taille d'une paume de main.

: environ la taille d'une paume de main. Emplacement: les guêpes des champs construisent de préférence leurs nids dans les toitures, les niches ou les cavités.

La structure alvéolaire d'un nid laisse supposer qu'il s'agit de guêpes pacifiques. Image: Getty

Retirer un nid de guêpes

Mais que faire si l'on découvre un nid de guêpes chez soi? Daniel Kreienbühl indique:

«Celui qui se sent capable de retirer lui-même le nid de guêpes peut par exemple acheter un spray chez Landi pour détruire le nid.»

En cas d'incertitude ou de risque pour la santé, il convient toutefois de contacter un professionnel de lutte antiparasitaire.

Si le nid est bien accessible et visible, suspendu à une façade, le professionnel peut alors aisément le déplacer. C'est toutefois rarement le cas, et il faut généralement, de prime abord, trouver un moyen d'accéder aux nids logés dans les fentes et les fissures. Dans ces cas-là, on utilise soit un insecticide en aérosol, soit un insecticide en poudre. Daniel Kreienbühl ajoute:

«Les ouvrières rapportent alors le poison à la reine, qui meurt aussi. Cela signifie la fin de toute la colonie»

Quelques autres conseils et astuces

Ceux qui n'ont pas (encore) découvert de nid de guêpes chez eux mais qui sont malgré tout dérangés par ces insectes envahissants pendant les repas ou en profitant du soleil sur le balcon peuvent aussi se défendre. Voici ce que recommandent des experts du Musée d'histoire naturelle de Saint-Gall et un professionnel de la lutte antiparasitaire pour tenir les guêpes à distance:

Asperger la guêpe avec de l'eau: l'animal croit alors qu'il pleut et se retire dans son nid.

Conserver les sucreries sous une cloche en verre et couvrir les boissons sucrées. Débarrasser ensuite rapidement la table après le repas.

Lavande: qu'il s'agisse d'un bouquet frais ou d'une huile essentielle parfumée, les guêpes détestent cette odeur.

Huiles essentielles: les guêpes sont en général des animaux plutôt sensibles aux odeurs. Les senteurs de clou de girofle et de citron peuvent les tenir à distance.

Lors des bains de soleil, il convient de renoncer aux crèmes fortement parfumées, car leur odeur sucrée pourrait attirer les guêpes.

Si une guêpe est à la recherche de nourriture et que vous n'avez rien sur vous, il suffit de rester calme jusqu'à ce qu'elle s'en aille.

En cas de piqûre, il est conseillé de refroidir la zone touchée afin d'atténuer la douleur et les démangeaisons. Vous trouverez en pharmacie des médicaments pour traiter les piqûres d'insectes. Si vous préférez d'abord essayer un remède naturel, vous pouvez poser une moitié d'oignon sur le point de piqûre. (trad. ysc)