Cette photo a été prise lors d'une excursion dans un parc local. C'était en plein milieu d'une journée d'été ensoleillée, avec une lumière crue et un environnement calme. Après être sorti avec peu d'espoir, je suis tombé sur cette minuscule rainette du Pacifique sur une fleur. J'ai attendu qu'elle se déplace vers une position plus photogénique et j'ai essayé, à plusieurs reprises, de capturer la lumière mouchetée à travers les feuilles de l'arbre au-dessus d'elle. Elle s'est installée exactement au bon endroit et j'ai obtenu ce que j'espérais. Cela m'a prouvé qu'il n'y a vraiment pas de mauvais moment pour aller dans la nature avec un appareil photo!

Shayne Kaye

world nature photography awards