Quelque 120 superyachts ont pris leurs quartiers au Port Hercule pour l’édition 2026 du Monaco Yacht Show, grand rendez-vous annuel de l’industrie du yachting de luxe. Image: AFP

Voici les nouveaux jouets complètement fous des milliardaires

Des yachts à plusieurs centaines de millions, des scooters sous-marins Lamborghini et même un système à 100 000 euros pour jouer au billard malgré les vagues: au Monaco Yacht Show, le luxe ne connaît manifestement pas la crise. Le marché ralentit en nombre de bateaux construits, mais ceux-ci sont toujours plus grands – et plus extravagants.

Fanny CARRIER, monaco / afp

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Lignes ciselées, chromes rutilants, piscines bleu lagon, succession infinie de ponts et jouets hors de prix... Au Monaco Yacht Show, démesure et extravagance soutiennent un secteur en pleine santé. De mercredi à samedi, 118 superyachts (au-delà de 24 mètres) d'une valeur totale estimée à 4,6 milliards d'euros sont exposés au pied du Rocher, refuge de milliardaires qui se pressent à ce rendez-vous nautique réputé.

Si quelques Petit Poucet se sont glissés le long des pontons, les 40-60 m dominent une flotte qui va jusqu'au Leviathan, monstre gris de 111 m de long.

Long de 67 mètres, Dagger fait ses débuts au Monaco Yacht Show. Image: AFP

Construit en 2022 par Sanlorenzo, Alchemist affiche 62 mètres de long. Image: AFP

Parce que si le nombre de superyachts en construction continue de ralentir après le pic post-Covid - 1093 début 2026 contre 1203 en 2023 mais autour 800 avant la pandémie -, leur taille moyenne grimpe toujours, selon un rapport de la plateforme BOATPro.

Les créneaux de construction des grands chantiers navals sont réservés pour au moins deux ans, et il y a actuellement 67 superyachts de plus de 70 m en construction - contre 18 en 2006 - parmi lesquels 26 de plus de 100 m, y compris un de 130 m, ajoute le rapport.

Pour les bateaux déjà construits, les ventes au premier semestre 2026 ont dépassé la barre des 4 milliards d'euros, contre 3,61 milliards à la même période en 2025 et 2,2 milliards en 2024. Le record a été atteint en juin par le Moonrise, géant de 100 m estimé à 325 millions d'euros. Signe de la démesure, les «tenders», ces petits bateaux embarqués à bord des yachts pour assurer la logistique et la liaison avec la côte, cèdent désormais souvent la place à des «chase boats», des yachts à part entière qui accompagnent les superyachts.

«C'est devenu un nouveau débouché pour nos plus petits yachts», reconnaît Sietse Koopmans, fondateur du constructeur néerlandais Zeelander Yacht, qui produit des bijoux de technologie de 14 à 24 m, rapides et silencieux, aux formes arrondies et aux prestations raffinées. L'entrée de gamme est à 3,5 millions d'euros.

Jouer au billard malgré les vagues

Le secteur affiche une volonté de sobriété, en particulier en matière de consommation de carburant, même si le plein sur certains bateaux peut coûter des centaines de milliers d'euros. Et cela ne semble pas être un obstacle pour la plupart des acheteurs.



«Les clients de yachts à moteur veulent quelque chose de clinquant, ils ne regardent pas la consommation, de toute façon ils ont les moyens» Un courtier spécialisé dans les grands voiliers, lesquels ne représentent qu’environ 10% du marché

Et en matière de clinquant, l'offre semble sans limite: alignements de banquettes immaculées, salles de sport avec ouverture directe sur la mer, des écrans géants rétractables, marbres et acajou partout, revêtements cuir au sol... jusqu'à un patio privé pour la chambre principale du Sirena 42, dernier-né du constructeur turc Sirena.

Le nouveau Sirena 42M, présenté en première mondiale à Monaco, illustre la course au luxe qui anime le secteur. image: sirenayachts

Et la suite principale, avec son propre patio, pour plus d'intimité. sirenayachts

Et dans les stands le long du port, une multitude de sociétés spécialisées rivalisent d'inventivité pour cette riche clientèle: moteurs, hélices, systèmes de climatisation ou de traitement des déchets, éclairage, boiseries, robinetterie, pontons gonflables, systèmes de navigation assistée par IA, jetskis... Rien n'est trop cher. Surtout pas ces scooters sous-marins, grâce auxquels un nageur peut filer à la surface ou sous l'eau. Le modèle Porsche est à 12 600 euros hors taxes, le Lamborghini à 25 000 euros.

Tout aussi indispensable, la société norvégienne Stable a mis au point un système de stabilisation pour permettre de jouer au billard sans craindre le roulis. Elle a déjà équipé plus d'une vingtaine de yachts, pour un coût de 100 000 euros, table non comprise.



«Un secteur qui représente 54 milliards d’euros»

Mais cet étalage de luxe n'est pas coupé de la réalité, assure Toby Moore, patron du Monaco Yacht Show, rappelant que selon une étude Deloitte pour SYBAss et Superyacht Life Foundation, chacun des quelque 5.600 yachts de plus de 30 m en activité dans le monde représente une manne annuelle de 9 milliards d'euros entre construction, maintenance, gestion, tourisme, emploi, logistique...

«C’est un secteur qui représente 54 milliards d’euros par an et irrigue des communautés entières» Toby Moore, patron du Monaco Yacht Show

Il rappelle notamment que certains chantiers navals emploient plusieurs milliers de personnes, auxquels s’ajoute une multitude d’artisans hautement spécialisés mobilisés pour aménager ces palais flottants.

Vidéo: watson