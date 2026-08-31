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27 photos d'animaux fantastiques pour un lundi magique

27 photos d'animaux fantastiques pour un lundi magique

Nouveau lundi, nouvelle série de clichés et GIFs d'animaux, pour vous faire oublier l'actualité morose. Cette semaine, on se penche sur le cas d'un petit oiseau très mignon, mais au caractère bien trempé.
31.08.2026, 05:3631.08.2026, 05:36
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Allez, on sait ce que vous voulez, on ne fera pas plus de blabla. Place aux animaux!

C'est encore un peu tôt...

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Image: reddit

Nous étions tous ravis de la pluie cette semaine:

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<3

cute news igel https://www.reddit.com/r/pics/comments/1vw34do/i_found_a_hedgehog_in_my_backyard/
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La meilleure nouvelle de la semaine: des ouvriers du bâtiment ont sauvé un chaton qu’ils avaient trouvé dans leur excavatrice.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1vxotwx/a_construction_crew_in_barberton_ohio_rescued_an/
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Elle fait désormais partie de l'équipe:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1vxotwx/a_construction_crew_in_barberton_ohio_rescued_an/
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Doggo est exactement là où il veut être:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/dogswithjobs/comments/1vvbk9x/maremma_at_work_guarding_his_flock_of_chickens/
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Hello!

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/crows/comments/1vuq7us/frankie_my_rookbro/
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La langue de la semaine:

cute news tier reh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218532276/
Image: pinterest

«Avez-vous des noix?»

cute news tier eichhörnchen https://www.reddit.com/r/aww/comments/1vxmf88/enjoy_some_silly_squirrel_photos_of_my_front_yard/
Image: reddit

Voici à quelle vitesse on devient grand-mère:

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Mon chat roux s'est enfui pendant un mois et revient avec trois chatons.

J'en veux un (ou les trois)!

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Il vit d'air et d'amour.

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Visiteur curieux:

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/foxes/comments/1vvlso2/curious_beastie/
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Enfin, le temps des câlins est de retour:

cute news tier robben https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218068507/
Image: pinterest

Un vampire adorable:

cute news tier tasmanischer teufel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165410/
Image: pinterest

Aujourd'hui, nous explorons la mignonnerie grincheuse du roitelet huppé:

Wintergoldhähnchen https://www.instagram.com/p/DXpwd6tAflD/
Image: instagram

Le roitelet huppé est l'une des plus petites espèces d'oiseaux d'Europe. Mesurant environ neuf centimètres de long, il ne pèse qu'entre quatre et sept grammes.

Wintergoldhähnchen https://www.instagram.com/p/DXpwd6tAflD/
Image: instagram

On les confond facilement avec le roitroitelet triple-bandeau, qui a lui aussi l'air très grognon:

Sommergoldhähnchen
Image: creative commons

Les territoires de ces deux espèces d'oiseaux, qui présentent de nombreux comportements similaires, se chevauchent parfois. Cependant, elles ne se disputent pas la nourriture, le roitelet huppé se nourrissant principalement des plus petites proies.

Wintergoldhähnchen Regulus regulus Goldcrest Regulus regulus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13689155.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hins ...
Image: imago images

Ils nichent principalement dans les conifères. A l'aide de mousse et de fibres de soie provenant des cocons d'œufs d'araignées et de certaines chenilles, ils construisent un nid suspendu particulièrement stable. Ce nid est si bien isolé que la femelle peut le quitter jusqu'à 25 minutes sans que les œufs ne refroidissent.

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) füttert seine Jungen
Image: imago images

Les oiseaux lissent leurs plumes plusieurs fois par jour et utilisent la pluie pour se baigner parmi les branches humides.

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) im Schnee
Image: imago images

Pendant la saison des amours, les mâles hérissent leur plumage: ils écartent légèrement les plumes de leur tête et déploient leur queue en éventail. Ces oiseaux adoptent ce comportement lorsqu’ils se battent pour leur territoire.

Bildnummer: 52871864 Datum: 02.01.2008 Copyright: imago/McPHOTO/Rolf Mueller Wintergoldhähnchen (Regulus regulus); 2008, Vögel, Tiere, Goldhähnchen; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, , , Baden Württem ...
Image: imago images

Ce comportement s'observe également chez les femelles, qui se font concurrence en automne pour impressionner jusqu'à cinq autres femelles.

Wintergoldhähnchen, Goldcrest, Regulus regulus, Roitelet huppé, Reyezuelo Sencillo, Helgoland, Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa Goldcrest Regulus regulus, Roitelet huppé, Reyezuelo Sencillo, He ...
Image: imago images

Le roitelet huppé est toujours en mouvement; en hiver, il doit se nourrir pendant au moins 90 % de la journée pour survivre.

Bildnummer: 52412467 Datum: 15.07.2007 Copyright: imago/McPHOTO/Thielscher Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) - Weibchen mit Jungvögel, Tiere; 2007, Ostalbkreis, Deutschland, Vögel, Jungvogel, Jungv ...
Image: imago images

Un dernier fait amusant: la femelle peut pondre la deuxième couvée alors que la première est encore dans le nid et en train d’être nourrie.

Wintergoldhähnchen Regulus regulus Goldcrest Regulus regulus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13636262.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hins ...
Image: imago images

Petite baie, grand drame:

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Allez, on vous laisse retourner à votre travail.

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