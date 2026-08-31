27 photos d'animaux fantastiques pour un lundi magique

Nouveau lundi, nouvelle série de clichés et GIFs d'animaux, pour vous faire oublier l'actualité morose. Cette semaine, on se penche sur le cas d'un petit oiseau très mignon, mais au caractère bien trempé.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Allez, on sait ce que vous voulez, on ne fera pas plus de blabla. Place aux animaux!

C'est encore un peu tôt...

Nous étions tous ravis de la pluie cette semaine:

<3

La meilleure nouvelle de la semaine: des ouvriers du bâtiment ont sauvé un chaton qu’ils avaient trouvé dans leur excavatrice.

Elle fait désormais partie de l'équipe:

Doggo est exactement là où il veut être:

Hello!

La langue de la semaine:

«Avez-vous des noix?»

Voici à quelle vitesse on devient grand-mère:

Mon chat roux s'est enfui pendant un mois et revient avec trois chatons.

J'en veux un (ou les trois)!

Il vit d'air et d'amour.

Visiteur curieux:

Enfin, le temps des câlins est de retour:

Un vampire adorable:

Aujourd'hui, nous explorons la mignonnerie grincheuse du roitelet huppé:

Le roitelet huppé est l'une des plus petites espèces d'oiseaux d'Europe. Mesurant environ neuf centimètres de long, il ne pèse qu'entre quatre et sept grammes.



On les confond facilement avec le roitroitelet triple-bandeau, qui a lui aussi l'air très grognon:

Les territoires de ces deux espèces d'oiseaux, qui présentent de nombreux comportements similaires, se chevauchent parfois. Cependant, elles ne se disputent pas la nourriture, le roitelet huppé se nourrissant principalement des plus petites proies.

Image: imago images

Ils nichent principalement dans les conifères. A l'aide de mousse et de fibres de soie provenant des cocons d'œufs d'araignées et de certaines chenilles, ils construisent un nid suspendu particulièrement stable. Ce nid est si bien isolé que la femelle peut le quitter jusqu'à 25 minutes sans que les œufs ne refroidissent.

Image: imago images

Les oiseaux lissent leurs plumes plusieurs fois par jour et utilisent la pluie pour se baigner parmi les branches humides.

Image: imago images

Pendant la saison des amours, les mâles hérissent leur plumage: ils écartent légèrement les plumes de leur tête et déploient leur queue en éventail. Ces oiseaux adoptent ce comportement lorsqu’ils se battent pour leur territoire.

Image: imago images

Ce comportement s'observe également chez les femelles, qui se font concurrence en automne pour impressionner jusqu'à cinq autres femelles.

Image: imago images

Le roitelet huppé est toujours en mouvement; en hiver, il doit se nourrir pendant au moins 90 % de la journée pour survivre.

Image: imago images

Un dernier fait amusant: la femelle peut pondre la deuxième couvée alors que la première est encore dans le nid et en train d’être nourrie.

Image: imago images

Petite baie, grand drame:

Allez, on vous laisse retourner à votre travail.