Ce tiny house a coûté l'équivalent de 75 000 francs. Image: Instagram/livingbiginatinyhouse

Ils construisent leur maison grâce à des tutos YouTube

Un couple australien s'est lancé dans la construction d'une mini-maison (tiny house) sans aucune connaissance préalable. Leur nouveau chez-soi n'a coûté qu'une fraction du prix d'une propriété traditionnelle.

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Il y a cinq ans, un couple ne voulait plus vivre dans une grande ville. Au lieu de souscrire un prêt hypothécaire pour une maison traditionnelle, il a opté pour une tiny house en Australie.

Mesurant seulement huit mètres de long, cette maisonnette est installée sur roues, ce qui a également permis de limiter les investissements financiers.

Elément intéressant: aucun des deux n'avait la moindre expérience en matière de construction. Ils ont réalisé ce projet par eux-mêmes après un an et demi de planification, en s'aidant de vidéos YouTube, rapporte Yahoo News.

La tiny house a l'air très confortable. Instagram

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La construction proprement dite n'a duré que neuf mois. En plus de la maison, l'aménagement comprend une véranda, une installation solaire et un système de récupération des eaux de pluie. Coût total de l'opération: 130 000 dollars australiens, soit environ 75 000 francs. Un véritable bon plan face aux prix de l'immobilier local, où une maison individuelle peut parfois atteindre plusieurs millions.

La construction de la tiny house 👇 Vidéo: instagram

Loyer mensuel pour le terrain

Pour l'instant, la tiny house est installée sur le terrain d'un agriculteur auquel le couple verse un loyer mensuel.

Bien que certains Australiens et Australiennes s'imaginent parfois vivre dans une tiny house, les obstacles juridiques restent importants. Ces exigences varient selon les municipalités.

La situation est similaire chez nous. En Suisse, l'installation d'une tiny house nécessite actuellement, tout comme pour une maison classique, un terrain constructible approprié et un permis de construire.

(kek)