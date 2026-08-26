Ils construisent leur maison grâce à des tutos YouTube
Il y a cinq ans, un couple ne voulait plus vivre dans une grande ville. Au lieu de souscrire un prêt hypothécaire pour une maison traditionnelle, il a opté pour une tiny house en Australie.
Mesurant seulement huit mètres de long, cette maisonnette est installée sur roues, ce qui a également permis de limiter les investissements financiers.
Le résultat 👇
Elément intéressant: aucun des deux n'avait la moindre expérience en matière de construction. Ils ont réalisé ce projet par eux-mêmes après un an et demi de planification, en s'aidant de vidéos YouTube, rapporte Yahoo News.
La construction proprement dite n'a duré que neuf mois. En plus de la maison, l'aménagement comprend une véranda, une installation solaire et un système de récupération des eaux de pluie. Coût total de l'opération: 130 000 dollars australiens, soit environ 75 000 francs. Un véritable bon plan face aux prix de l'immobilier local, où une maison individuelle peut parfois atteindre plusieurs millions.
La construction de la tiny house 👇
Loyer mensuel pour le terrain
Pour l'instant, la tiny house est installée sur le terrain d'un agriculteur auquel le couple verse un loyer mensuel.
Bien que certains Australiens et Australiennes s'imaginent parfois vivre dans une tiny house, les obstacles juridiques restent importants. Ces exigences varient selon les municipalités.
La situation est similaire chez nous. En Suisse, l'installation d'une tiny house nécessite actuellement, tout comme pour une maison classique, un terrain constructible approprié et un permis de construire.
(kek)