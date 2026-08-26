assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Divertissement
Insolite

Ils construisent leur maison grâce à des tutos YouTube

Tiny House
Ce tiny house a coûté l'équivalent de 75 000 francs.Image: Instagram/livingbiginatinyhouse

Ils construisent leur maison grâce à des tutos YouTube

Un couple australien s'est lancé dans la construction d'une mini-maison (tiny house) sans aucune connaissance préalable. Leur nouveau chez-soi n'a coûté qu'une fraction du prix d'une propriété traditionnelle.
26.08.2026, 16:5526.08.2026, 16:55

Il y a cinq ans, un couple ne voulait plus vivre dans une grande ville. Au lieu de souscrire un prêt hypothécaire pour une maison traditionnelle, il a opté pour une tiny house en Australie.

Ce projet ultramoderne des CFF résiste mal à son premier été caniculaire
Ce projet ultramoderne des CFF résiste mal à son premier été caniculaire

Mesurant seulement huit mètres de long, cette maisonnette est installée sur roues, ce qui a également permis de limiter les investissements financiers.

Le résultat 👇

Elément intéressant: aucun des deux n'avait la moindre expérience en matière de construction. Ils ont réalisé ce projet par eux-mêmes après un an et demi de planification, en s'aidant de vidéos YouTube, rapporte Yahoo News.

La tiny house a l'air très confortable.
La tiny house a l'air très confortable. Instagram
Image
Instagram
Image
Instagram

La construction proprement dite n'a duré que neuf mois. En plus de la maison, l'aménagement comprend une véranda, une installation solaire et un système de récupération des eaux de pluie. Coût total de l'opération: 130 000 dollars australiens, soit environ 75 000 francs. Un véritable bon plan face aux prix de l'immobilier local, où une maison individuelle peut parfois atteindre plusieurs millions.

La construction de la tiny house 👇

Vidéo: instagram

Loyer mensuel pour le terrain

Pour l'instant, la tiny house est installée sur le terrain d'un agriculteur auquel le couple verse un loyer mensuel.

Bien que certains Australiens et Australiennes s'imaginent parfois vivre dans une tiny house, les obstacles juridiques restent importants. Ces exigences varient selon les municipalités.

La situation est similaire chez nous. En Suisse, l'installation d'une tiny house nécessite actuellement, tout comme pour une maison classique, un terrain constructible approprié et un permis de construire.

(kek)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
1
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
de Margaux Habert
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
1
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
de Simone Meier
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
de Frédéric Nejad Toulami
Cet Américain traque sa Rolex au fond d&#039;un lac depuis 30 ans
Cet Américain traque sa Rolex au fond d'un lac depuis 30 ans
de Marine Brunner
Que vaut la série la plus sulfureuse de l&#039;été?
Que vaut la série la plus sulfureuse de l'été?
de Sainath Bovay
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Un an après les émeutes qui ont secoué Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce mythique groupe suisse va faire ses adieux en Romandie
Oesch's die Dritten va entamer une ultime tournée en 2027, avec notamment des dates prévues à Montreux.
Le groupe bernois de musique populaire «Oesch's die Dritten» avec Melanie Oesch part l'an prochain en tournée d'adieux, aussi en Suisse romande. Les derniers concerts du groupe sont prévus en mai 2028 à l'auditorium Stravinsky de Montreux (VD) puis à Berne.
L’article