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Voici les plus belles photos sous-marines de l’année

Voici les plus belles photos sous-marines de l’année

Des hippocampes qui semblent se dire adieu, des dauphins surfant aux côtés des humains ou un requin-marteau surgissant des profondeurs: l’Ocean Photographer of the Year 2026 dévoile ses clichés les plus spectaculaires.
11.09.2026, 06:0411.09.2026, 06:04

Le photographe français Julien Anton remporte le titre d’Ocean Photographer of the Year 2026 grâce à son cliché d’une famille d’hippocampes. Des milliers de photos ont été soumises à l’Oceanographic Magazine, organisateur du concours. Des lauréats ont été désignés dans neuf catégories. Avec ses hippocampes, Julien Anton s’est non seulement imposé au classement général, mais également dans la catégorie «Wildlife».

Voici les magnifiques photographies des océans récompensées dans chacune des catégories:

Gagnant de la catégorie Wildlife

An adult seahorse pictured with newly born juveniles in the shallow seaweed-filled waters of Moorea, French Polynesia. Although they are unlikely to be related, their arrangement creates the impressio ...
Un hippocampe adulte semble regarder deux nouveau-nés droit dans les yeux.Image: Julien Anton/Ocean Photographer of the Year

La photo a été prise dans les eaux peu profondes et couvertes d’algues de Moorea, en Polynésie française. Les hippocampes y sont désormais rares, si bien que Julien Anton a dû passer des heures à leur recherche. Bien que rien ne permette d’affirmer que ces animaux sont de la même famille, la disposition de la scène donne l’impression que les minuscules nouveau-nés viennent faire leurs adieux à leur père après leur naissance.

Gagnant de la catégorie Fine Art

A tawny nurse shark glides through the warm waters of the Maldives as the setting sun filters through the ocean surface. Beneath it, remoras travel alongside their host, illustrating a common partners ...
Un requin-nourrice fauve glisse dans les eaux chaudes des Maldives, tandis que les rayons du soleil couchant traversent la surface. Des rémoras l’accompagnent dans son déplacement.Image: Matty Smith/Ocean Photographer of the Year

Gagnant de la catégorie Adventure

Dolphins ride the waves alongside surfers at Tamarama Beach, Sydney, during a powerful swell and offshore winds. The pod stayed with the surfers for more than an hour, moving through the lineup as nat ...
Des dauphins surfent sur les vagues aux côtés de surfeurs à Tamarama Beach, à Sydney. Le groupe est resté avec eux pendant plus d’une heure, profitant d’une forte houle et des vents du large.Image: Gergo Rugli/Ocean Photographer of the Year

Gagnant de la catégorie Conservation (Impact)

A whale shark is surrounded by divers and snorkelers in the Maldives, revealing the overwhelming pressure that crowded wildlife tourism can place on marine animals. With almost 50 people visible in th ...
Un requin-baleine est encerclé par des plongeurs et des personnes équipées de masques et tubas aux Maldives. Près de 50 personnes sont visibles sur l’image.Image: James Ferrara/Ocean Photographer of the Year

Le cliché illustre la pression que le tourisme de masse peut exercer sur les animaux marins.

Gagnant de la catégorie Conservation (Hope)

A great hammerhead shark (Sphyrna mokarran) is photographed at 55 metres depth in Tiputa Pass, Rangiroa Atoll, during a population survey. This image represents the moment an anonymous shark becomes a ...
Un grand requin-marteau est photographié à 55 mètres de profondeur dans la passe de Tiputa, sur l’atoll de Rangiroa, en Polynésie française, dans le cadre d’un recensement de la population.Image: Thomas Pavy/Ocean Photographer of the Year

Grâce à la photo-identification et à des lasers, les scientifiques peuvent suivre les requins sur une longue période. Ces techniques leur permettent également de mesurer leur taille, de déterminer leur sexe et d’étudier l’évolution de leur population.

Gagnant de la catégorie Human Connection Award

Volunteers, surfers, lifeguards and conservation groups work together to refloat stranded short-finned pilot whales. While many animals initially returned to the sea, the pod stranded again further al ...
Aux îles du Cap-Vert, un groupe constitué de bénévoles, surfeurs, sauveteurs et membres d’associations de protection de la nature tente de remettre à l’eau un globicéphale tropical échoué.Image: Rui Duarte/Ocean Photographer of the Year

Le globicéphale faisait partie d’un groupe qui, peu après avoir été remis à l’eau, s’est de nouveau échoué un peu plus loin sur la côte.

Gagnant de la catégorie The Ocean Unseen

A ribbonfish rises vertically through the dark waters of Osezaki, Japan. Its long, silver body and delicate fins are adapted for life in the open ocean. This image was captured during a winter blackwa ...
Un poisson-ruban remonte à la verticale dans les eaux sombres d’Osezaki, au Japon. Son long corps argenté et ses nageoires délicates sont adaptés à la vie en pleine mer.Image: Mitsuna Kawai/Ocean Photographer of the Year

Gagnant de la catégorie Ocean Portfolio

On El Suspiro Beach, conservationist Israel Oblea protects eggs laid by an olive ridley sea turtle. The exhausted turtle has begun nesting too close to the water without digging a deep enough nest to ...
Sur la plage d’El Suspiro, le défenseur de l’environnement Israel Oblea veille sur les œufs pondus par une tortue olivâtre. Epuisée, celle-ci a commencé à pondre trop près de l’eau, sans creuser un nid suffisamment profond.Image: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

Voici d’autres images du portfolio de Miguel Serrano Ruiz:

On El Suspiro Beach, conservationist Israel Oblea protects eggs laid by an olive ridley sea turtle. The exhausted turtle has begun nesting too close to the water without digging a deep enough nest to ...
Un œuf de tortue olivâtre sur la plage d’El Suspiro.Image: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year
On El Suspiro Beach, conservationist Israel Oblea protects eggs laid by an olive ridley sea turtle. The exhausted turtle has begun nesting too close to the water without digging a deep enough nest to ...
Un défenseur de l’environnement participe au creusement d’un nid afin de protéger les œufs.Image: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year

(traduit et adapté par mbr)

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