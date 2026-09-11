Voici les plus belles photos sous-marines de l’année

Des hippocampes qui semblent se dire adieu, des dauphins surfant aux côtés des humains ou un requin-marteau surgissant des profondeurs: l’Ocean Photographer of the Year 2026 dévoile ses clichés les plus spectaculaires.
11.09.2026, 06:0411.09.2026, 06:04
Le photographe français Julien Anton remporte le titre d’Ocean Photographer of the Year 2026 grâce à son cliché d’une famille d’hippocampes. Des milliers de photos ont été soumises à l’Oceanographic Magazine, organisateur du concours. Des lauréats ont été désignés dans neuf catégories. Avec ses hippocampes, Julien Anton s’est non seulement imposé au classement général, mais également dans la catégorie «Wildlife».
Voici les magnifiques photographies des océans récompensées dans chacune des catégories:
Gagnant de la catégorie Wildlife
Un hippocampe adulte semble regarder deux nouveau-nés droit dans les yeux.Image: Julien Anton/Ocean Photographer of the Year
La photo a été prise dans les eaux peu profondes et couvertes d’algues de Moorea, en Polynésie française. Les hippocampes y sont désormais rares, si bien que Julien Anton a dû passer des heures à leur recherche. Bien que rien ne permette d’affirmer que ces animaux sont de la même famille, la disposition de la scène donne l’impression que les minuscules nouveau-nés viennent faire leurs adieux à leur père après leur naissance.
Gagnant de la catégorie Fine Art
Un requin-nourrice fauve glisse dans les eaux chaudes des Maldives, tandis que les rayons du soleil couchant traversent la surface. Des rémoras l’accompagnent dans son déplacement.Image: Matty Smith/Ocean Photographer of the Year
Gagnant de la catégorie Adventure
Des dauphins surfent sur les vagues aux côtés de surfeurs à Tamarama Beach, à Sydney. Le groupe est resté avec eux pendant plus d’une heure, profitant d’une forte houle et des vents du large.Image: Gergo Rugli/Ocean Photographer of the Year
Gagnant de la catégorie Conservation (Impact)
Un requin-baleine est encerclé par des plongeurs et des personnes équipées de masques et tubas aux Maldives. Près de 50 personnes sont visibles sur l’image.Image: James Ferrara/Ocean Photographer of the Year
Le cliché illustre la pression que le tourisme de masse peut exercer sur les animaux marins.
Gagnant de la catégorie Conservation (Hope)
Un grand requin-marteau est photographié à 55 mètres de profondeur dans la passe de Tiputa, sur l’atoll de Rangiroa, en Polynésie française, dans le cadre d’un recensement de la population.Image: Thomas Pavy/Ocean Photographer of the Year
Grâce à la photo-identification et à des lasers, les scientifiques peuvent suivre les requins sur une longue période. Ces techniques leur permettent également de mesurer leur taille, de déterminer leur sexe et d’étudier l’évolution de leur population.
Gagnant de la catégorie Human Connection Award
Aux îles du Cap-Vert, un groupe constitué de bénévoles, surfeurs, sauveteurs et membres d’associations de protection de la nature tente de remettre à l’eau un globicéphale tropical échoué.Image: Rui Duarte/Ocean Photographer of the Year
Le globicéphale faisait partie d’un groupe qui, peu après avoir été remis à l’eau, s’est de nouveau échoué un peu plus loin sur la côte.
Gagnant de la catégorie The Ocean Unseen
Un poisson-ruban remonte à la verticale dans les eaux sombres d’Osezaki, au Japon. Son long corps argenté et ses nageoires délicates sont adaptés à la vie en pleine mer.Image: Mitsuna Kawai/Ocean Photographer of the Year
Gagnant de la catégorie Ocean Portfolio
Sur la plage d’El Suspiro, le défenseur de l’environnement Israel Oblea veille sur les œufs pondus par une tortue olivâtre. Epuisée, celle-ci a commencé à pondre trop près de l’eau, sans creuser un nid suffisamment profond.Image: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year
Voici d’autres images du portfolio de Miguel Serrano Ruiz:
Un œuf de tortue olivâtre sur la plage d’El Suspiro.Image: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year
Un défenseur de l’environnement participe au creusement d’un nid afin de protéger les œufs.Image: Miguel Serrano Ruiz/Ocean Photographer of the Year
(traduit et adapté par mbr)
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source: imgur