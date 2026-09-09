Sept ans après Samsung, Apple se lance à son tour sur le marché des smartphones pliables avec un premier modèle qui devrait dépasser les 2000 dollars.

Apple s’apprête à lever le voile sur son iPhone le plus fou

Apple s’apprête à entrer dans l’ère des smartphones pliables. La marque doit dévoiler mercredi son tout premier iPhone du genre, un lancement très attendu qui constituera aussi le premier grand test de son nouveau patron, John Ternus.

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Sept ans après Samsung, Apple dévoilera mercredi son premier iPhone pliable, un smartphone haut de gamme qui marquera le baptême du feu de son nouveau patron John Ternus, alors que la pénurie de puces mémoire fait grimper les prix de tous les appareils. L’événement, prévu à 10h00 (18h00 GMT) à son siège de Cupertino (Californie), constitue un test pour Apple, qui n’a plus imposé de produit phare depuis les AirPods, il y a dix ans.

Le groupe américain, en retard sur l’intelligence artificielle (IA), doit aussi faire la démonstration de l’intégration, dans ses nouveaux appareils, de son assistant Siri, remodelé grâce à la technologie de son rival Google et prévu pour l’automne.

John Ternus, un ingénieur maison formé sur le développement des produits, a promis un lancement «phénoménal», en adressant son premier message aux salariés, le 1er septembre, jour de sa prise de fonctions après 15 ans de règne de Tim Cook, l’architecte de la chaîne logistique d’Apple.

John Ternus est le nouveau patron d'Apple. Keystone

Outre les actualisations annuelles de l’iPhone, des montres Apple Watch et des écouteurs AirPods, il doit présenter le premier smartphone de la marque se dépliant sur un grand écran, à un prix qui dépasserait 2000 dollars, selon l’agence Bloomberg.

Un tout nouvel iPhone

Selon les nombreuses fuites ayant précédé la présentation, ce premier modèle pliable, surnommé «iPhone Ultra», pourrait être doté d’un écran externe d’environ 5,5 pouces et d’un écran intérieur de 7,8 pouces une fois déplié.

Un prototype de l'iPhone ultra. capture d'écran: tiktok @georgebuhnici

Son format se rapprocherait ainsi de celui d’un petit iPad. Apple aurait également travaillé à rendre la pliure au centre de l’écran principal beaucoup moins visible, l’un des défauts récurrents de ce type d’appareils.

Sous le capot, l’appareil embarquerait la nouvelle puce A20, 12 Go de mémoire vive et une imposante batterie de 5000 à 5500 mAh. Autre choix notable: Apple pourrait délaisser la reconnaissance faciale Face ID au profit du lecteur d’empreintes digitales Touch ID sur ce modèle.

La marque devrait par ailleurs profiter de l’événement pour présenter les iPhone 18 Pro et Pro Max, tandis que les iPhone 18 classique, 18e et Air 2 seraient repoussés au printemps 2027, selon Bloomberg, rompant avec le traditionnel lancement automnal de toute la gamme.

Les nouveaux iPhone 18 Pro Max, présentés ce mercredi. image: tt / youtube

John Ternus entre en piste au moment où la pénurie de puces mémoire, provoquée par l’essor de l’IA, renchérit tous les appareils électroniques. Fin juin, Apple a relevé de 30 à 300 dollars les prix de ses Mac, iPad et accessoires, épargnant pour l’heure l’iPhone, sa première source de revenus. Fin juillet, le directeur financier Kevan Parekh a prévenu que les contraintes d’approvisionnement allaient «augmenter significativement» et finir par toucher l’iPhone.

Selon les prévisions du cabinet IDC, le prix moyen d’un smartphone bondira de 27,6% cette année, à 581 dollars, tandis que les livraisons mondiales reculeront de 16,7%, une baisse record.

Marché de niche

Dans ce marché en repli, les pliables sont la seule catégorie attendue en croissance, grâce précisément à l’arrivée d’Apple, relève IDC. Sept ans après le premier Galaxy Fold de Samsung, cette gamme reste une niche – moins de 2% des ventes mondiales –, mais le groupe américain devrait vendre près d’un tiers des 23 millions d’unités attendues cette année, malgré son lancement tardif, selon Kiranjeet Kaur, directrice de recherche du cabinet jointe par l’AFP.

«L’iPhone pliable d’Apple va très probablement modifier la dynamique concurrentielle, en Chine comme sur les marchés mondiaux» Kiranjeet Kaur, directrice de recherche du cabinet jointe par l’AFP

Les concurrents chinois ont pris les devants: Huawei a présenté lundi son Mate XT 2 à trois volets, à partir de 19 999 yuans (2560 euros), et Xiaomi son 18 Fold au format passeport, à partir de 10 999 yuans (1410 euros).

Le prix pèse moins sur ce segment, selon Kiranjeet Kaur: «Beaucoup d’acheteurs de smartphones haut de gamme passent par un opérateur ou un plan de financement», et l’impact «est moindre pour eux» que pour l’acheteur d’un modèle d’entrée de gamme passé de 100 à 200 dollars en quelques mois.

D'autres produits attendus

Le reste des produits Apple attendus mercredi penche d’ailleurs vers le haut de gamme: iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple Watch Series 12 et Ultra 4, selon Bloomberg, qui évoque un report au printemps de la sortie de l’iPhone 18 de base, une première.

Côté IA, Apple a été ces derniers mois récompensé par Wall Street pour avoir résisté aux investissements massifs de ses rivaux dans les centres de données, préférant adosser le nouveau Siri, présenté en juin et attendu à l’automne, à une adaptation maison des modèles Gemini de Google, deux ans après l’échec d’une première tentative en interne. Il sera limité aux appareils en anglais et indisponible en Chine, ainsi que sur les iPhone et iPad dans l’Union européenne.

Apple, qui a brièvement ravi en juillet à Nvidia la place de première capitalisation mondiale, a signé le même mois un trimestre record, tout en prévenant que la pénurie de composants briderait sa croissance jusqu’à la fin de l’année. (mbr avec afp)

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