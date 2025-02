Une famille de sangliers se promène dans un centre commercial en Espagne

Vidéo: watson

Obélix aurait adoré ça

A Fuengirola, en Espagne, un groupe de sangliers est entrée dans un centre commercial, sous les yeux stupéfaits des passants.

Plus de «Divertissement»

C'est toute une famille de sangliers qui s'est infiltrée dans le centre commercial Miramar à Fuengirola, sur la Costa del Sol, à quelques kilomètres de Malaga, en Espagne.

Dans l'après-midi du lundi 3 février, une laie, accompagnée de sa portée, s'est introduit dans l'établissement pour déambuler parmi les clients, comme le montre les images filmée par des clients du mall.

Ignacio Domínguez, directeur du centre commercial Miramar, a expliqué au média Diariosur que le personnel avait déjà aperçu des sangliers errer dans le parking extérieur à plusieurs reprises avant cet incident.

La maman sanglier et ses petits sont entrés par la porte située à côté du parking peu avant 19 heures et ont parcouru plusieurs mètres avant d’être chassés par le personnel de sécurité.



Cet événement s’ajoute à une série d’observations récentes de ces animaux dans les rues, les cours d’école et aux abords des zones habitées de la Costa del Sol. Bien que les habitants se soient habitués, au fil des ans, à voir des sangliers de manière sporadique et leur présence de plus en plus fréquente en ville, suscite des inquiétudes, notamment en raison des risques de collision avec des voitures.