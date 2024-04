Ce labrador adore la piscine de ses maîtres

Jennifer souligne dans une interview accordée à la chaîne américaine NewsNation que Buster est en réalité un chien très paresseux. Le promener est difficile. Mais depuis que sa famille a fait construire la piscine l'année dernière, Buster est devenu beaucoup plus actif. Un vrai sportif des mers bassins!

Cette dernière filme régulièrement son compagnon poilu sautant dans la piscine, encore et encore. Internet raffole des vidéos de ce toutou culotté, qui ne se soucie pas du fait que sa nouvelle vocation met constamment ses maitres en retard.

Buster n'en a jamais assez de la piscine. Ce Labrador vit avec sa famille dans l'État américain de Floride et s'est découvert un amour pour l'eau, au grand dam de sa propriétaire Jennifer.

