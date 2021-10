19 images qui vous donneront envie de crier «No God, Please No!»

Une blatte morte se retrouve malgré elle sur les poteaux de Koh-Lanta

Cette histoire démarre aux Etats-Unis. Une internaute texane a posté, vendredi 3 septembre, la photo de ce nuisible fossilisé en écrivant ceci: «Mon propriétaire a peint par dessus une putain de blatte».

Au-delà du travail bâclé de ce propriétaire visiblement paresseux, observez attentivement la jambe levée et gracieuse de l’insecte. Twitter l’a vu aussi et s’est dit: say no more.

Des centaines d'internautes ont détourné la photo, mettant la blatte dans des situations absurdes, comme sur un …