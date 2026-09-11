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Ce chien narcoleptique fait fondre le cœur des internautes

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Ce chien narcoleptique va vous faire fondre

Gösta est un jeune cocker narcoleptique qui cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux en raison de sa maladie: quoi qu’il fasse, il peut s’endormir à tout moment.
11.09.2026, 21:0911.09.2026, 21:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Voilà un chien à qui il est inutile de dire de se coucher. Il le fait de lui-même, parfois aux moments les plus inopportuns. aEn effet, Gösta est un cocker atteint de narcolepsie, une maladie qui provoque des accès de sommeil imprévisibles et irrésistibles. Celle-ci s’accompagne généralement de cataplexie, un trouble qui se manifeste par une perte soudaine et temporaire du tonus musculaire, souvent déclenchée par une émotion forte comme la surprise ou la joie.

Il suffit donc que Gösta soit un peu trop heureux pour que son corps le lâche. Il peut aussi s’endormir en pleine balade. Afin de mettre en lumière cette maladie, qui ne touche pas uniquement les êtres humains, le propriétaire de Gösta a créé un compte TikTok qui a attendri la toile en seulement 24 heures. Une vidéo du petit chien, accompagnée de ce simple message, a récolté plusieurs millions de vues: «Bonjour, je m’appelle Gösta. A l’âge de neuf semaines, on m’a diagnostiqué une narcolepsie associée à une cataplexie.»

Si la maladie de ce jeune chien âgé de 15 semaines suscite chez nous un fort sentiment de compassion, Gösta n’est pas pour autant en souffrance. «Je suis un chiot comme les autres, c’est juste que j’ai un peu plus sommeil que la plupart», rassure son propriétaire en faisant parler son petit compagnon, qu’il décrit comme un animal heureux, espiègle et joueur.

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