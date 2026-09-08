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Carlos Alcaraz enlève son t-shirt et pose une question épineuse

Carlos Alcaraz et une admiratrice, US Open, 4 septembre 2026.
Carlos Alcaraz et une admiratrice, US Open, 4 septembre 2026.image: capture d'écran
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Carlos Alcaraz enlève son t-shirt et pose une question épineuse

Le 4 septembre au 3e tour de l'US Open, l'Espagnol Carlos Alcaraz a ôté le haut pour le plus grand plaisir d'une partie du public. A-t-il été sexualisé? Epineuse question...
08.09.2026, 18:5008.09.2026, 19:03
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Dimanche, en se baladant sur le fil X-Twitter, on tombe sur un moment de grand bonheur: une dame très comme il faut dans le public de Flushing Meadows est au paroxysme de la joie en filmant Carlos Alcaraz au changement de t-shirt qui coïncide avec le changement de côté. Lunettes de soleil relevées sur un blond soyeux, chemisier rose pâle, perle en apesanteur, brillants à chaque lobe et ongles vernis: la dame a le look de la jeune mom d’un quartier résidentiel américain s’accordant un break à l’US Open.

Elle n’est pas la seule dans le public à afficher son contentement à la vue de l’Espagnol, tout à fait le jardinier de Madame Solis dans Desperate Housewives, si vous vous souvenez.

JESSE METCALFE in DESPERATE HOUSEWIVES, 2004. Copyright TOUCHSTONE TELEVISION. Temporada 2. Credit: TOUCHSTONE TELEVISION / Album
Bien sûr, que vous vous souvenez.Image: album-online

Mais c’est sur le visage ravi de cette dame que la caméra s’arrête. Apparaît-il aussi sur l’écran géant du Stade Arthur Ashe, le court principal des internationaux des Etats-Unis, où Carlos Alcaraz bat ce 4 septembre le Chinois Wu Yibing? Peut-être. Tant pis. Tant mieux. On n'a qu'une vie. Son chéri, si elle en a un, comprendra. Agrippant son smartphone des deux mains, elle immortalise le torse nu du 3e au classement ATP.

Ce qui est sûr, c’est que les images de cet instant pas si fugace sont retransmises en direct dans l’émission SportsCenter, du même nom que le compte X-Twitter qui les diffuse – 56 millions de vues à ce jour.

A l’antenne, l'homme et la femme qui commentent la partie ne détournent pas les yeux. Carlos Alcazar n’en est pas à son premier ôté de t-shirt. Le commentateur relève, avec humour:

«J’ai déjà vu Carlos faire ça, il sait l’effet qu’il fait»
Le commentateur américain

«Je sais, je sais», semble confirmer d’un soupir entendu – le son n’est pas top – la commentatrice à ses côtés.

Exhib

L’Ibérique de 23 ans est du genre exhib. Qui le lui reprocherait? Pas le public de Flushing Meadows, qui donne des décibels lorsque le beau gosse enlève son débardeur moulant et mouillé de sueur face à la foule complice. Le commentateur de la chaîne américaine a raison: Carlos sait l’effet qu’il fait. C’était bien la peine d’ajouter ce débardeur blanc à son nouvel équipement marron chocolat flottant pour cacher ses tétons, jeudi, face au même Wu Yibing, battu en trois sets.👇

Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite

Ce moment chippendales, un phénomène de striptease masculin venu des Etats-Unis, qui conquit l’Europe des copines d'usine et de bureau au début des années 1990, lançant la mode des calendriers «Les Dieux du stade» déclinée à l'infini, n’a pas suscité de réclamations depuis jeudi dernier. Il semble admis que le public d’un des quatre tournois du Grand Chelem puisse se rincer l’œil sans fausse pudibonderie.

Comment filmer le beach-volley?

Tout ça pour dire, ou tout ça pour en arriver à ce guide édité en juillet dernier par l’Union européenne de radio-télévision (UER) invitant les chaînes de télévision à filmer les athlètes femmes «sans les sexualiser». On ne sait si des réalisateurs ou réalisatrices s’ingéniaient jusqu’ici à montrer des plans suggestifs. Si c'était le cas, cela nous avait un peu échappé. Comment filmer le beach-volley sans plan de derrière, avec ou sans jeu de mots? Pas simple.

Le plus surprenant, dans ce guide des corps filmés, mais rien non plus ne presse, est qu'il vaut uniquement pour les femmes. C’est vrai, qui penserait à sexualiser, au hasard, un sprinter, un rugbyman ou Jude Bellingham? Personne, bien sûr.

Alcaraz est tellement détendu qu'il ne sait pas contre qui il joue
Alcaraz est tellement détendu qu'il ne sait pas contre qui il joue

La différence, entre le moment Alcaraz à Flushing Meadows et la réalisation d'événements sportifs en général, est que nous avons affaire, avec l'Espagnol, à une sexualisation explicite qui se mue en jeu de séduction, et, dans le second cas, à une sexualisation implicite.

Dans cette affaire, il nous semble que la frontière entre le salace et l'inévitable érotisation des corps se situe dans la retenue, l'éducation et la civilité. Pas chez Tartuffe.

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