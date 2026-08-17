Ce hamster est devenu une star sur Strava

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Il fait mieux que vous sur Strava

Avec ses dizaines de kilomètres parcourus chaque jour, Mollie le hamster affiche des statistiques qui feraient pâlir la plupart des coureurs. Derrière ses performances se cache un ingénieux Hollandais, qui s’est amusé à intégrer un compteur dans la roue du rongeur.

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Imaginez courir l’équivalent de deux marathons par semaine alors que vous faites la taille d’un hamster! C’est pourtant ce que réalise Mollie, qui parcourt près de 70 kilomètres par semaine, soit environ 10 kilomètres par nuit, rien qu’en courant dans sa petite roue.

Depuis le début de ce mois d’août, ce petit rongeur est devenu une véritable sensation sur Strava, la plateforme préférée des coureurs et cyclistes pour afficher leurs performances. Le compte de Mollie a été créé par son propriétaire, Thijs de Buck, un physicien basé à Utrecht, aux Pays-Bas. Son hamster est déjà suivi par près de 100 000 personnes sur l'application.

«J'ai préparé un marathon pendant six mois et j'obtenais peut-être 40 likes par publication. Mollie en récolte plus d'un millier par nuit. Ce n'est pas juste» Thijs de Buck sur Twitter

Grâce à un ingénieux système de mesure de ses performances, élaboré par son maître, Mollie affiche des statistiques impressionnantes, dépassant sans peine celles des meilleurs athlètes présents sur le réseau social Strava.

L'une des performances de Mollie sur Strava. Image: watson

Pour suivre l’activité de son petit animal, Thijs de Buck a fixé un aimant sur la roue placée dans sa cage, ainsi qu’un capteur à effet Hall permettant de comptabiliser chaque rotation, comme on le ferait sur un vélo. Pendant la nuit, Mollie s’active durant plusieurs heures et, le matin, les données enregistrées sont récupérées par un script qui les convertit, avant de les publier automatiquement sur le compte Strava du rongeur.

Les hamsters ont une roue afin de satisfaire leur besoin inné et vital de courir de longues distances chaque nuit, parfois plusieurs kilomètres. Cette activité leur permet de dépenser leur énergie et de rester en bonne santé, comme ils le feraient dans la nature lorsqu’ils partent à la recherche de nourriture.