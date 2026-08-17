La chienne carlin Jinny Lu a gagné un prix étrange mais prestigieux. Image: keystone

Ce carlin est le «chien le plus laid du monde»

Jinny Lu a été couronnée «chien le plus laid du monde» en Californie. Un prix en argent ainsi qu'une apparition médiatique particulière attendent la femelle carlin et sa propriétaire.

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Une langue pendante de travers, des yeux globuleux et des rides sur la face: une chienne carlin nommée Jinny Lu a décroché la distinction de «chien le plus laid du monde». La propriétaire du chien, Michelle Grady, peut désormais se réjouir d'un prix en argent de 5000 dollars (environ 4070 francs) après le concours traditionnel à Santa Rosa, dans le nord de la Californie.

Jinny Lu, autrefois sauvée par des protecteurs des animaux en Corée du Sud et emmenée aux États-Unis, avait remporté la deuxième place du concours «World's Ugliest Dog» l'année dernière.

Jinny Lu. Image: keystone

Sourire de travers, peau nue

Cette fois-ci, la deuxième place est revenue à Pinky, dix ans, un croisement entre chihuahua et spitz nain. Le chien albino aux gigantesques oreilles roses, au nez rose et aux yeux d'un bleu aqueux, qui souffrait autrefois d'une maladie de peau au refuge, participait pour la première fois au concours - et a décroché d'emblée un prix en argent de 3000 dollars (environ 2440 francs).

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Le croisé chihuahua de deux ans Otto a atteint la troisième place, lui qui est né avec une fente labio-palatine bilatérale. Avec son sourire de travers, Otto, venu de l'État américain d'Oklahoma, a manifestement séduit les jurés. Sa prestation a été récompensée par 2000 dollars (environ 1630 francs).

Pinky … Image: keystone

… et Otto. Image: keystone

Parmi les candidats figuraient notamment un bouledogue français avec un fort prognathisme, un chien chinois à crête avec une langue de travers et des pattes arrière tordues, un croisé teckel presque sans poils ou encore la chienne Klara venue de Pologne, au pelage ébouriffé et à la tête penchée.

Pour s'assurer une place sur le podium, les quadrupèdes devaient se présenter sur une scène devant un public qui applaudissait. Un groupe de jurés a ensuite voté, l'apparence, la personnalité et la réaction du public entrant dans leur décision.

La reine du bal semble détendue. Image: keystone

Prestation de la gagnante dans le Morning Show

Une autre apparition attend encore la gagnante Jinny Lu. En plus de la prime de victoire, un vol pour New York est offert au chien et à sa maîtresse, où le champion sera présenté dans l'émission matinale de la chaîne NBC.

Les organisateurs de l'événement organisé depuis 50 ans ont expliqué qu'il ne s'agissait pas de se moquer des chiens «laids», mais plutôt de mettre en valeur leurs côtés attachants et beaux. Beaucoup de ces quadrupèdes proviennent de refuges. L'action appelle également à donner un nouveau foyer aux animaux abandonnés. (sda/jod)