Avale-t-on vraiment des araignées en dormant? Tout savoir sur ces bestioles

Image: sda

Les araignées se prêtent parfaitement aux histoires d'horreur entre quatre murs. Mais beaucoup d'entre elles relèvent du domaine des contes de fées. Voici les plus grandes idées reçues sur ces bestioles de l'enfer.

Stephanie Schnydrig / ch media

Un homme tente d'enlever des toiles d'araignées dans son jardin avec un chalumeau et met accidentellement le feu à sa maison. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres où la peur infondée des araignées cause de sérieux dégâts.

De telles situations sont également dues aux informations erronées qui circulent dans la presse mondiale sur ces arachnides à huit pattes. C'est du moins ce que suggère une étude récemment parue dans la revue spécialisée Current Biology. Les chercheurs ont constaté que sur plus de 5000 articles examinés, qui traitent des araignées et des hommes, près de la moitié contenaient des erreurs ou étaient sensationnalistes.

Afin d'apporter un peu de sobriété dans le débat sur les araignées, nous avons décidé de corriger quelques fantasmes largement répandus.

Les araignées sont-elles des insectes?

Bien qu'elles rampent, les araignées ne font pas partie de la famille des insectes. Elles appartiennent à la classe des arachnides, les insectes étant une classe à part. Les deux classes sont aussi éloignées l'une de l'autre que les oiseaux et les poissons. La différence essentielle entre les araignées et les insectes est que les premières possèdent huit pattes, tandis que les seconds n'en ont que six. De plus, les araignées ont toujours deux parties du corps (avant et arrière), tandis que les insectes sont construits en trois parties (tête, thorax et abdomen). Les araignées n'ont pas non plus d'antennes ou d'ailes. Les arachnides ne comprennent pas seulement les araignées, mais aussi les scorpions, les tisserins et les acariens.

Les araignées sont-elles dangereuses?

Parmi les nombreuses araignées présentes dans le monde, pas une seule n'a l'homme à son menu. En fait, la plupart des huit pattes sont timides et préfèrent ne pas interagir avec nous. La seule raison pour laquelle elles deviennent agressives, c'est lorsqu'elles se sentent menacées. C'est par exemple le cas lorsque nous voulons attraper une araignée à la main. Toutes les araignées ont certes une morsure venimeuse, mais le venin est optimisé pour leur proie préférée: les insectes.

«Leurs parties buccales sont également conçues pour les insectes», explique Wolfgang Nentwig, spécialiste des araignées à l'université de Berne. Le venin n'est normalement pas mortel pour l'homme, à l'exception de celui de la veuve noire, de l'araignée australienne à toile en entonnoir ou de l'araignée migratrice brésilienne. Mais dans l'ensemble, les piqûres d'araignées sont nettement moins dangereuses que celles des abeilles à miel, par exemple.

Toutes les araignées fabriquent-elles des toiles?

Une toile tissée aide une araignée à atteindre sa nourriture. Mais seule la moitié des 50 000 espèces d'araignées dans le monde chasse ses proies à l'aide de toiles de capture. Les autres, comme l'araignée Nosferatu, chassent activement ou attendent que la proie arrive, puis la mordent à la vitesse de l'éclair et injectent leur venin dans leur victime.

L'humain avale environ huit araignées par an pendant son sommeil, vrai?

Ce mythe a la vie dure, mais «et il n'y a rien à voir», affirme l'expert en araignées Nentwig. Il s'agit d'une «histoire inventée de toutes pièces». Pourquoi une araignée à la recherche de quelque chose à manger se cacherait-elle dans un très grand trou qui se déplace facilement? En fait, il n'existe aucun cas documenté de ce type dans la littérature spécialisée. Voici une explication de l'origine de ce mythe: dans les années 90, une chroniqueuse d'un magazine informatique a voulu montrer que les gens croyaient tout ce qu'ils lisaient en ligne. Elle a donc inventé quelques faits ridicules, notamment celui d'une araignée qui se glisse dans la bouche.

Migrent-elles vers nos maisons en automne pour échapper au froid?

Ce qui semble logique est basé sur une hypothèse erronée. En réalité, les araignées domestiques ne sont pas les mêmes espèces que les araignées indigènes qui vivent autour de la maison et dans la nature. «J'affirme que chaque maison en Suisse abrite plusieurs espèces d'araignées qui y vivent toute l'année», explique le chercheur bernois Nentwig. Ces araignées domestiques typiques sont originaires de régions sans gel, plus chaudes et plus sèches et ne peuvent pas survivre à l'extérieur dans notre pays. Il en va autrement des araignées vivant dans la nature: avec l'air sec du chauffage en hiver, elles se dessèchent et meurent dans nos appartements.

En revanche, le froid et le gel ne les dérangent pas. «C'est pourquoi il n'y a pas de migration notable des araignées de l'extérieur vers nos maisons en automne», explique Nentwig. Selon lui, le sentiment qu'il y a beaucoup d'araignées en automne vient peut-être du fait que nous percevons plus facilement certaines espèces d'araignées mâles parce qu'elles sont à la recherche de femelles et passent presque tout leur temps à se promener plutôt qu'à construire leur toile.

Les araignées remontent par les canalisations

L'expert en araignées Rod Crawford du Burke Museum à Washington écrit dans un article sur ce mythe qu'il n'a pas connaissance d'un seul cas où une araignée serait effectivement entrée dans une maison par des canalisations. Les canalisations modernes contiennent un siphon rempli de liquide par lequel les araignées ne peuvent pas pénétrer. En outre, les araignées ne survivent pas sous l'eau. La seule exception au monde est l'araignée d'eau européenne, mais elle est devenue très rare et ne vit que dans les zones marécageuses.

(aargauerzeitung.ch)