Tristes et magnifiques: voici les meilleures photos d'animaux de l'année

La description de l'image:

A l'aide d'un objectif macro, Karine a capturé l'activité frénétique d'une boule bourdonnante d'abeilles de cactus tourbillonnant sur le sable brûlant d'un ranch au Texas. C'était le mois de mai, les abeilles mâles étaient sorties de leurs cavités de naissance et prêtes à s'accoupler.



Après l'accouplement, une femelle se nourrit principalement de pollen de cactus et de nectar, puis attend jusqu'au printemps suivant. Dès que les figuiers de Barbarie et les cactus cholla recommencent à fleurir, les femelles fécondées se rassemblent sur une surface de sable peu profonde et commencent à creuser.