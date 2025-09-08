larges éclaircies13°
Animaux

Ces animaux craquants ont le sens de la comédie

Ces animaux craquants ont le sens de la comédie

C'est parti pour les «Cute News», une compilation de photos et de vidéos d'animaux amusantes et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.
08.09.2025
Corina Mühle
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Et voilà, le mois de septembre est déjà bien entamé. Une raison suffisante pour une avalanche de photos d'animaux amusantes: pas moins de 27!

Les toutous attendent également patiemment les «Cute News».

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/puppies/comments/1n5345s/how_does_one_not_foster_fail_a_3_month_old_cutie/
Image: reddit

Reste ici!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Ce qu'un légume voit juste avant d'être dévoré.

cute news tier roter panda https://www.reddit.com/r/redpandas/comments/1n41xle/an_evil_wizard_turns_you_into_a_carrot_and_this/
Image: reddit

L'automne arrive bientôt...

cute news tier raccoon waschbär https://www.reddit.com/r/raccoonfanclub/comments/1n532ol/he_loves_pumpkins/
Image: reddit

Grumpy Cuteness.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/birding/comments/1n404mc/a_young_redtailed_hawk_that_jumped_me_at_the_park/
Image: reddit

Trafic en Écosse:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Ce ne sont pas les chips les plus craquantes du paquet...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Pas de photos, s'il vous plaît!

cute news tier vogel https://imgur.com/gallery/just-cute-little-puffin-cDsXbm1#/t/aww
Image: imgur

Un peu trop d'amour...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

La langue de la semaine:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/34199278419126134/
Image: pinterest

Bonjour!

cute news tier llama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198234697/
Image: pinterest

Mouillé, mouillé, mouillé, mouillé...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Parce que les bourdons ont les plus belles fesses:

cute news tier hummeln https://www.reddit.com/r/woahdude/comments/1n34kdp/bees_often_fall_asleep_in_flowers_when_they_get/
Image: reddit

Le lit parfait.

cute news tier hund katze https://imgur.com/gallery/symbiosis-parasitism-OHHjQCA
Image: imgur

Détendez-vous.

cute news tier capybara https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184766756/
Image: pinterest

Aujourd'hui, nous voulons apprendre quelque chose de nouveau. Je vous présente le sanglier des Visayas.

cute news tier Visayas-Pustelschwein https://ch.pinterest.com/pin/116882552825849873/
Image: pinterest

Ces suidés vivent exclusivement sur deux îles des Philippines et comptent parmi les porcs les plus rares au monde.

Visayas Pustelschwein Sus cebifrons, vom Aussterben bedrohtes Wildschwein, das auf den Visayan Inseln auf den Philippinen heimisch ist *** Visayas Warty Sus cebifrons , from Extinction threatened Wild ...
Image: imago images

Le sanglier des Visayas est menacé d’extinction car son habitat (forêts et prairies) disparaît.

Visayas-Pustelschwein
Image: creative commons

Pas moins de 98 pour cent de la population a déjà disparu.

C'est dès leur plus jeune âge que l'on comprend clairement ce qui rend ces animaux vraiment uniques.

Visayanische Warzenschweine Sus cebifrons negrinus auf einer Wiese, Bayern, Deutschland, Europa *** Visayan Warthogs Sus cebifrons negrinus at a Meadow, Bavaria, Germany, Europe Copyright: imageBROKER ...
Image: imago images

C'est à ce moment-là que les mâles développent des poils sur la poitrine et une crinière qui peut atteindre 23 cm de long.

Visayanische Warzenschweine Sus cebifrons negrinus auf einer Wiese, Bayern, Deutschland, Europa *** Visayan Warthogs Sus cebifrons negrinus at a Meadow, Bavaria, Germany, Europe Copyright: imageBROKER ...
Image: imago images

Lorsqu'ils se sentent menacés par d'autres mâles, ils dressent leur crinière, ce qui les fait paraître plus grands et plus imposants.

cute news tier schwein https://ch.pinterest.com/pin/191825265373996743/
Image: pinterest

Autre particularité: il s’agit de la première espèce de porc chez laquelle l’utilisation d’outils a été prouvée.

Visayas-Pustelschwein
Image: imago images

L'un des animaux a été observé en train de ramasser un morceau d'écorce dans sa gueule et de s'en servir pour creuser un trou. Voici une vidéo:

Vidéo: YouTube/Meredith Root-Bernstein

La disparition des sangliers des Visayas est tragique car ils jouent un rôle important dans l’écosystème.

cute news tier Visayas-Pustelschwein https://ch.pinterest.com/pin/61502351131397035/
Image: pinterest

Ils se nourrissent de fruits et de noix et dispersent leurs graines et leurs noyaux avec leurs excréments.

Visayas-Pustelschwein
Image: IMAGO IMAGES

De plus, leur reniflement et leur creusement ameublissent le sol, ce qui contribue à la répartition des nutriments dans la terre et favorise la croissance des plantes.

Bildnummer: 59027099 Datum: 11.01.2013 Copyright: imago/Hohlfeld Neu im Zoo Berlin sind zwei seltene Visayas-Pustelschweine (Sus cebifrons). Die beiden Neuankömmlinge aus dem Zoo Posen gehören zu den ...
Image: imago images

Et voilà, assez parlé des sangliers des Visayas pour aujourd’hui.

Deux noix coûtent au moins dix feuilles.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Ce que l’on ressent lorsque le soleil fait une petite trouée:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/3166662232622089/
Image: pinterest
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Allez, on continue 👇

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides

1 / 25
23 photos qui prouvent que les chats sont liquides
source: sadanduseless
Il neige en Afrique du Sud et les animaux n'en croient pas leurs yeux

Vidéo: watson
