Ces animaux craquants ont le sens de la comédie

C'est parti pour les «Cute News», une compilation de photos et de vidéos d'animaux amusantes et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Et voilà, le mois de septembre est déjà bien entamé. Une raison suffisante pour une avalanche de photos d'animaux amusantes: pas moins de 27!

Les toutous attendent également patiemment les «Cute News».

Reste ici!

Ce qu'un légume voit juste avant d'être dévoré.

L'automne arrive bientôt...

Grumpy Cuteness.

Trafic en Écosse:

Ce ne sont pas les chips les plus craquantes du paquet...

Pas de photos, s'il vous plaît!

Un peu trop d'amour...

La langue de la semaine:

Bonjour!

Mouillé, mouillé, mouillé, mouillé...

Parce que les bourdons ont les plus belles fesses:

Le lit parfait.

Détendez-vous.

Aujourd'hui, nous voulons apprendre quelque chose de nouveau. Je vous présente le sanglier des Visayas.

Ces suidés vivent exclusivement sur deux îles des Philippines et comptent parmi les porcs les plus rares au monde.

Image: imago images

Le sanglier des Visayas est menacé d’extinction car son habitat (forêts et prairies) disparaît.

Pas moins de 98 pour cent de la population a déjà disparu.

C'est dès leur plus jeune âge que l'on comprend clairement ce qui rend ces animaux vraiment uniques.

Image: imago images

C'est à ce moment-là que les mâles développent des poils sur la poitrine et une crinière qui peut atteindre 23 cm de long.

Image: imago images

Lorsqu'ils se sentent menacés par d'autres mâles, ils dressent leur crinière, ce qui les fait paraître plus grands et plus imposants.

Autre particularité: il s’agit de la première espèce de porc chez laquelle l’utilisation d’outils a été prouvée.

Image: imago images

L'un des animaux a été observé en train de ramasser un morceau d'écorce dans sa gueule et de s'en servir pour creuser un trou. Voici une vidéo:

La disparition des sangliers des Visayas est tragique car ils jouent un rôle important dans l’écosystème.

Ils se nourrissent de fruits et de noix et dispersent leurs graines et leurs noyaux avec leurs excréments.

Image: IMAGO IMAGES

De plus, leur reniflement et leur creusement ameublissent le sol, ce qui contribue à la répartition des nutriments dans la terre et favorise la croissance des plantes.

Image: imago images

Et voilà, assez parlé des sangliers des Visayas pour aujourd’hui.

Deux noix coûtent au moins dix feuilles.

Ce que l’on ressent lorsque le soleil fait une petite trouée:

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!

Allez, on continue 👇

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides 1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless