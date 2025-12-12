stratus fréquent
DE | FR
burger
Divertissement
People

Star Academy: les fans de Léa se mobilisent avec une cagnotte

La cagnotte de Léa Doffey au 12 décembre 2025
La cagnotte de soutien à Léa Doffey au 12 décembre 2025 atteint presque 10 000 francs.Image: happypot.ch

Les fans de la Suissesse de la Star Ac' se mobilisent

Une cagnotte a été lancée pour soutenir Léa Doffey, la seule candidate suisse de la Star Academy 2025, afin de lui permettre de partir en tournée.
12.12.2025, 18:5812.12.2025, 18:58

Elle est la seule Suissesse à avoir intégré les murs de la Star Academy 2025. Malheureusement pour elle, malgré des résultats impressionnants, Léa Doffey n’a pas décroché l’immunité du télécrochet et devra compter uniquement sur les votes issus de l’Hexagone pour continuer l'aventure et ainsi partir en tournée. Les dates à l’Arena de Genève, au festival Bellarena à Fribourg et à Sion sous les étoiles ont d'ailleurs déjà été annoncées.

La tournée de la Star Ac' ajoute deux dates en Romandie

Un système qui s’avère pénalisant, puisque les Suisses ne peuvent pas voter. C’est d’ailleurs à ce stade de l’aventure que Sweet Julie, la seule Suissesse de la volée précédente, avait été éliminée l’an passé. Une injustice que les fans de la chanteuse ont décidé de rétablir par le biais d'une cagnotte, comme le révèlent nos confrères de Arcinfo.

«On a voulu trouver une solution pour soutenir Léa malgré cette règle»
Sophie, à l'origine de la cagnotte.

Si Taylor Swift peut compter sur ses Swifties, Léa peut, elle, s’appuyer sur sa communauté de «Leaddicts», formée sur les réseaux sociaux. Avec une cinquantaine d’admirateurs, ils se sont organisés pour mobiliser le public et obtenir un maximum de votes. En une semaine, ils ont ainsi réussi à récolter plus de 9 000 francs. L’initiative est venue d’une Parisienne, fan de l’émission, qui croit au potentiel de la chanteuse biennoise.

La cagnotte de soutien à Léa Doffey va servir à avoir un maximum de votes par téléphone.
La cagnotte de soutien à Léa Doffey va servir à récolter un maximum de votes par téléphone.Image: X

Afin de garantir la transparence et l’honnêteté de cette cagnotte, la famille de Léa dispose également des accès à la cagnotte, même si ce n’est pas elle qui se chargera de la redistribution des fonds. Une mobilisation semblable s'est créée en Belgique en soutien à Anouck, seule candidate belge de la volée 2025, elle aussi privée des votes de ses compatriotes.

Pour en savoir plus sur Léa:

La Star Academy tient déjà sa révélation (et elle est Suissesse)

Les soutiens de Léa viennent principalement de Suisse, mais aussi de France et du Portugal, qui est le pays d’origine de sa mère. Si, dans les commentaires des donateurs, les messages d’encouragement élogieux sont nombreux, Léa n’aura pas la tâche facile pour autant, puisque son sort sera entre les mains du public français ce vendredi 12 décembre, à l’issue du prime.

(sbo)

La Star Academy offre de purs moments de grâce:
On ne verra plus de stars comme Beyoncé ou Mariah à la Star Ac'
On ne verra plus de stars comme Beyoncé ou Mariah à la Star Ac'
Cafards, fuites d'eau, punaises: bienvenue à la «Star Academy»
Cafards, fuites d'eau, punaises: bienvenue à la «Star Academy»
Star Ac: Louis trashe Shy'm et internet en redemande
Star Ac: Louis trashe Shy'm et internet en redemande
«Star academy»: Deux candidats s'embrassent et Twitter s'emballe
«Star academy»: Deux candidats s'embrassent et Twitter s'emballe
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Quand la Maison-Blanche utilise Sabrina Carpenter pour déporter des immigrés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
27 superbes animaux tout droit venus d'Australie
Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
Cute News, everybody!
L’article