La cagnotte de soutien à Léa Doffey au 12 décembre 2025 atteint presque 10 000 francs. Image: happypot.ch

Les fans de la Suissesse de la Star Ac' se mobilisent

Une cagnotte a été lancée pour soutenir Léa Doffey, la seule candidate suisse de la Star Academy 2025, afin de lui permettre de partir en tournée.

Elle est la seule Suissesse à avoir intégré les murs de la Star Academy 2025. Malheureusement pour elle, malgré des résultats impressionnants, Léa Doffey n’a pas décroché l’immunité du télécrochet et devra compter uniquement sur les votes issus de l’Hexagone pour continuer l'aventure et ainsi partir en tournée. Les dates à l’Arena de Genève, au festival Bellarena à Fribourg et à Sion sous les étoiles ont d'ailleurs déjà été annoncées.

Un système qui s’avère pénalisant, puisque les Suisses ne peuvent pas voter. C’est d’ailleurs à ce stade de l’aventure que Sweet Julie, la seule Suissesse de la volée précédente, avait été éliminée l’an passé. Une injustice que les fans de la chanteuse ont décidé de rétablir par le biais d'une cagnotte, comme le révèlent nos confrères de Arcinfo.

«On a voulu trouver une solution pour soutenir Léa malgré cette règle» Sophie, à l'origine de la cagnotte.

Si Taylor Swift peut compter sur ses Swifties, Léa peut, elle, s’appuyer sur sa communauté de «Leaddicts», formée sur les réseaux sociaux. Avec une cinquantaine d’admirateurs, ils se sont organisés pour mobiliser le public et obtenir un maximum de votes. En une semaine, ils ont ainsi réussi à récolter plus de 9 000 francs. L’initiative est venue d’une Parisienne, fan de l’émission, qui croit au potentiel de la chanteuse biennoise.

La cagnotte de soutien à Léa Doffey va servir à récolter un maximum de votes par téléphone. Image: X

Afin de garantir la transparence et l’honnêteté de cette cagnotte, la famille de Léa dispose également des accès à la cagnotte, même si ce n’est pas elle qui se chargera de la redistribution des fonds. Une mobilisation semblable s'est créée en Belgique en soutien à Anouck, seule candidate belge de la volée 2025, elle aussi privée des votes de ses compatriotes.

Les soutiens de Léa viennent principalement de Suisse, mais aussi de France et du Portugal, qui est le pays d’origine de sa mère. Si, dans les commentaires des donateurs, les messages d’encouragement élogieux sont nombreux, Léa n’aura pas la tâche facile pour autant, puisque son sort sera entre les mains du public français ce vendredi 12 décembre, à l’issue du prime.

(sbo)