Personne ne sait comment s'appelle cet étrange requin pêché au large de l'Australie

Si vous avez aimé ce genre de pêche et en attendant que l'identité du requin soit définie, abonnez-vous au compte Instagram de Roman Fedortsov. Ce pêcheur russe de haute mer photographie ses trouvailles les plus bizarres et les montre à ses abonnés Instagram .

Dean Grubbs, directeur de recherche associé au Coastal and Marine Laboratory de la Florida State University, a déclaré à Newsweek que la prise inhabituelle pourrait être une roussette. «Dans le cadre de mes recherches en haute mer, nous en avons déjà pêchés quelques-uns dans le golfe du Mexique et aux Bahamas. Les nôtres viennent d'une profondeur de 740 à 1160 mètres, un peu plus profonde que ce rapport», précise le chercheur.

