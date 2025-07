HBO publie la première photo de Harry Potter

Le nouveau «Jurassic World» divise les fans

Jurassic World: Renaissance est sorti en salles la semaine dernière. La majorité des fans sont enchantés, mais d'autres sont très remontés.

Jurassic World: Renaissance est sorti en salles le 2 juillet en Amérique du Nord et en Europe. En cinq jours (du mercredi au dimanche), le film a rapporté plus de 147 millions de dollars américains (117 millions de francs suisses) aux États-Unis et au Canada . Dans le reste du monde, les recettes s'élèvent à 171 millions de dollars (136 millions de francs suisses) sur la même période.