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Voilà des animaux craquants pour fêter l'été

Voilà des animaux craquants pour fêter l'été

C'est officiellement l'été. Avec cette chaleur écrasante, on s'en était rendu compte. On fête ça en compagnie d'adorables boules de poils (et de boules d'écailles).
22.06.2026, 05:3022.06.2026, 05:30
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Et bienvenue à l'été! Pour célébrer cette nouvelle saison qui a déjà bien installé ses températures, voici des animaux super craquants.

LeggggoooOOOOOoooo!!

Bonjour tout le monde!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Teefers/comments/1u4xs7q/why_hello_there/
Image: reddit

Besoin de vous rafraîchir un peu?

cute news tier enten https://www.reddit.com/r/BirdButts/comments/1u5hr2y/young_mallards_posing/
Image: reddit

Où vous me trouverez aujourd'hui:

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

J'ai l'impression d'être observé.

cute news tier möwe https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1u6p3y2/i_am_watching_you/
Image: reddit

Cheese!

first image
second image
twister icon

La langue de la semaine:

cute news tier hase https://ch.pinterest.com/pin/AUyFeHYx4PtXyB3fKMG4YEqwVqZaHk6d0PNhlRap52VEEv-sZtWz-iM/
Image: pinterest

Quelqu'un voit-il autre chose que deux boules?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1u67fgp/someone_is_pretending_to_be_a_ball/#lightbox
Image: reddit

Tout est plus amusant à deux!

cute news tier hunde https://www.reddit.com/r/mutt/comments/1u5gbbm/these_two_found_the_perfect_stick_to_share/
Image: reddit

Avez-vous entendu...?

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1u6imhk/my_favorite_pictures_of_my_favorite_two_guys/
Image: reddit

Envie d'un petit en-cas?

cute news stacheltier https://www.reddit.com/r/LilGrabbies/comments/1u4bp5a/lil_porcupine_grabbies/
Image: reddit

Plus moelleux qu'une barbe à papa.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/kittens/comments/1u4agui/found_this_baby_girl_on_a_trash_bin_i_guess_im_a/
Image: reddit

Ce que les propriétaires de chiens voient lorsqu'ils ouvrent un paquet de chips:

cute news tier hund https://imgur.com/little-bit-of-squish-to-brighten-day-8ELZAiP
Image: imgur

Allez, encore une, on sait que vous raffolez des chiens!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1u6g8bn/hello_humans/
Image: reddit

Cours d'escalade avec maman.

cute news tier waschbären https://www.reddit.com/r/wildlifephotography/comments/1u6krv1/climbing_lessons/
Image: reddit

Regardez toujours à deux fois avant de vous asseoir.

cute news tier hamster https://www.reddit.com/r/Borb/comments/1u6naur/could_it_be_an_honorary_borb_its_a_hamster_image/
Image: reddit

Les appareils photo pour oiseaux ont été développés précisément pour ce type de photos:

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/BirdBuddy/comments/1u44yc8/_/
Image: reddit

Avez-vous déjà entendu parler du poisson trépied?

[b&amp;#039; &amp;#039;, b&amp;quot;Photo sous-marine prise dans le cadre de la campagne Bioza\xefre 2 : poisson tripode bathypterois,\xa0une esp\xe8ce de poissons abyssaux pourvus de nageoires-\xe9ch ...
Image: creative commons

Ce poisson des profondeurs se dresse sur trois «pattes» pour défier le courant.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Ces poissons aveugles se tiennent au fond de l'eau et attendent que le courant leur apporte de petits crustacés dont ils se nourrissent.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Cela signifie qu'ils doivent très peu se déplacer et économiser leur énergie, car la nourriture est rare dans les profondeurs marines.

Dreibeinfisch
Image: creative commons

Ces nageoires paraissent flexibles lorsqu'ils nagent, mais elles peuvent se rigidifier pour permettre au corps de se tenir debout.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Ils sont complètement aveugles et doivent se fier à leurs capteurs de mouvement pour trouver de la nourriture.

Dreibeinfisch
Image: screenshot youtube

Tous les poissons trépieds possèdent un ovotestis. Cette glande combine les organes reproducteurs mâles et femelles.

Dreibeinfisch
Image: screenshot youtube

Si elles ne trouvent pas de partenaire, elles peuvent fertiliser leurs propres œufs.

Dreibeinfisch
Image: screenshot youtube

Voilà qui clôt notre chapitre sur les fonds marins pour aujourd'hui.

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mignonnes!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/sonarears/comments/1u4v3un/marusias_ears_are_bigger_than_her/
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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