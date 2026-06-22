Voilà des animaux craquants pour fêter l'été

C'est officiellement l'été. Avec cette chaleur écrasante, on s'en était rendu compte. On fête ça en compagnie d'adorables boules de poils (et de boules d'écailles).

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Et bienvenue à l'été! Pour célébrer cette nouvelle saison qui a déjà bien installé ses températures, voici des animaux super craquants.

LeggggoooOOOOOoooo!!

Bonjour tout le monde!

Besoin de vous rafraîchir un peu?

Où vous me trouverez aujourd'hui:

J'ai l'impression d'être observé.

Cheese!

La langue de la semaine:

Quelqu'un voit-il autre chose que deux boules?

Tout est plus amusant à deux!

Avez-vous entendu...?

Envie d'un petit en-cas?

Plus moelleux qu'une barbe à papa.

Ce que les propriétaires de chiens voient lorsqu'ils ouvrent un paquet de chips:

Allez, encore une, on sait que vous raffolez des chiens!

Cours d'escalade avec maman.

Regardez toujours à deux fois avant de vous asseoir.

Les appareils photo pour oiseaux ont été développés précisément pour ce type de photos:

Avez-vous déjà entendu parler du poisson trépied?

Ce poisson des profondeurs se dresse sur trois «pattes» pour défier le courant.

Ces poissons aveugles se tiennent au fond de l'eau et attendent que le courant leur apporte de petits crustacés dont ils se nourrissent.

Cela signifie qu'ils doivent très peu se déplacer et économiser leur énergie, car la nourriture est rare dans les profondeurs marines.

Ces nageoires paraissent flexibles lorsqu'ils nagent, mais elles peuvent se rigidifier pour permettre au corps de se tenir debout.

Ils sont complètement aveugles et doivent se fier à leurs capteurs de mouvement pour trouver de la nourriture.

Tous les poissons trépieds possèdent un ovotestis. Cette glande combine les organes reproducteurs mâles et femelles.

Si elles ne trouvent pas de partenaire, elles peuvent fertiliser leurs propres œufs.

Voilà qui clôt notre chapitre sur les fonds marins pour aujourd'hui.

On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mignonnes!