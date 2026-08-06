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GTA 6: la présentation que les joueurs attendent tous a une date

Rockstar Games donne enfin rendez-vous aux joueurs. Le 27 août, le studio diffusera une présentation inédite de Grand Theft Auto VI dans le cadre d’un partenariat historique avec Netflix, avant une mi ...
Après des mois de silence, Rockstar dévoile son plan pour GTA 6.image: Rockstar Games

GTA 6 s’offre une première mondiale avec Netflix et on a une date

Après des mois de silence, Rockstar Games donne enfin rendez-vous aux joueurs. Le 27 août, le studio diffusera une présentation inédite de Grand Theft Auto VI dans le cadre d’un partenariat historique avec Netflix, avant une mise en ligne sur YouTube.
06.08.2026, 14:4706.08.2026, 14:47

Les fans de Grand Theft Auto VI peuvent enfin cocher une nouvelle date sur leur calendrier. Rockstar Games a annoncé ce jeudi qu’un événement baptisé Grand Theft Auto VI: An Extended Look sera diffusé le 27 août, à moins de trois mois de la sortie du jeu, toujours prévue le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, rappelle Variety.

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La diffusion débutera à 21 heures (heure suisse) sur Netflix, avant d’être mise en ligne six heures plus tard sur la chaîne YouTube officielle de Rockstar et sur le site consacré à GTA 6. Selon Netflix, il s’agit d’un «partenariat inédit», une première pour la plateforme et le studio américain.

Le mystère plane encore

Rockstar reste discret sur le contenu de cette présentation. Aucune durée n’a été communiquée, mais le terme «Extended Look» laisse espérer bien davantage qu’une simple bande-annonce. Les médias spécialisés s’attendent à découvrir les premières longues séquences de gameplay, ainsi que de nouveaux détails sur les deux protagonistes, Jason et Lucia, ou encore sur l’Etat fictif de Leonida, inspiré de la Floride.

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L’attente est immense. Les deux précédentes vidéos de GTA 6 ont pulvérisé des records d’audience et chaque communication de Rockstar est disséquée par la communauté. Après plusieurs reports, le studio semble désormais prêt à accélérer sa campagne de promotion à l’approche de ce qui s’annonce déjà comme le plus grand lancement de jeu de l’année. (mbr)

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