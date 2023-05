La joie dans les yeux de ces animaux adoptés va vous faire fondre

Plus de «Divertissement»

Pendant la pandémie, nombre de personnes ont pris un animal de compagnie. Après la pandémie, les refuges pour animaux étaient pleins à craquer.

Heureusement, il y a des gens qui adoptent. La joie est littéralement écrite sur toutes les gueules des chiens et des chats suivants.

L'un des nombreux animaux de compagnie qui ont trouvé une nouvelle maison.

Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer.. image: imgur

«Mon chat adopté me tient pendant que je fais la lessive. Elle est tellement reconnaissante.»

Il a miaulé jusqu'à ce que nous l'adoptions.»

...

«Nous voulions adopter un chien et nous sommes partis avec les deux, on ne pouvait pas séparer des frères!»

«Jerry est si heureux d'être adopté!»

«Kris avant et après son adoption:)»

«Mon amie a récemment adopté deux chiens. L'un est aveugle et l'autre est sourd.»

«Elle avait peur qu'ils ne s'entendent pas. Je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien.»

Le nouveau propriétaire écrit au nom du chien: «Je m'appelle Rey. Hier, j'étais sur la liste des morts, mais aujourd'hui, je suis une chienne libre!»

Si vous ne pleurez pas encore, vous êtes définitivement un cœur de pierre.

«Une semaine après l'adoption vs premier anniversaire»

«Voici Luna, notre chienne du refuge.»

«Jour 1 vs. jour 365»

Avant et après l'adoption.

«J'ai recueilli cet ange quand j'ai entendu qu'elle était sur le point d'être jetée à la poubelle par un éleveur...

... parce qu'elle était sous-développée. 4 mois plus tard, Yumi est la fille la plus enjouée, la plus aimante et la plus saine du monde.»

«Du petit gars pas très heureux avant l'adoption au petit gars le plus heureux de tous les temps.»

«Frank Le Tank. Avant et après l'adoption.»

«Un de mes amies est allée au refuge pour animaux pour regarder des chats. Elle a dit qu'elle voulait juste voir...»

«De compagnons de cellule à compagnons de vie»

Alors, qui a les larmes aux yeux ici?

Ps: ne prenez un animal de compagnie que si vous pouvez vous en occuper.

(sim)

Plus d'histoires d'animaux qui se finissent bien

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides

1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless

En parlant de chats

Si les gens se comportaient comme des chats, ça donnerait ça: