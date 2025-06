Pour Will Smith, Inception était trop compliqué. Image: keystone

Voici 3 films cultes que Will Smith a refusés

Il avait déjà raté Matrix et Django Unchained. La star hollywoodienne révèle aujourd'hui pourquoi il a raté un autre mega succès.

Hendrik Busch / watson.de

Plus de «Divertissement»

Will Smith détient un record mondial, fondé en partie sur son instinct autrefois quasi inhumain pour les gros succès au box-office. Il reste le seul acteur à avoir engrangé 100 millions de dollars au box-office américain avec huit films consécutifs.

Mais il est arrivé que Will Smith n'ait pas de flair. Il a refusé plusieurs rôles importants dans des blockbusters.

Dans une interview accordée à la radio Kiss Xtra, Will Smith a récemment admis avoir refusé l'offre du réalisateur Christopher Nolan de jouer le rôle principal dans Inception (2010). La raison: il n'a pas compris l'intrigue.

«Christopher Nolan m'a présenté Inception et je n'ai pas compris. Je ne l'ai jamais dit à haute voix» Will Smith

Il a ajouté, un peu mauvais perdant:

«Maintenant que j'y pense, ces films qui explorent des réalités alternatives… ne sont pas très réussis» Will Smith

N'empêche, tout le monde se demande encore aujourd'hui si la toupie vacille ou si elle va tourner éternellement.

Le rôle de Dom Cobb a finalement été attribué à Leonardo DiCaprio qui a été applaudi pour ce rôle. Inception a rapporté plus de 800 millions de dollars dans le monde et a remporté quatre Oscars, dont celui de la meilleure photographie et des meilleurs effets visuels.

Leonardo DiCaprio avait 36 ans dans Inception. Image: warner. bros

Will Smith a raté plusieurs succès

Inception s'ajoute à une liste d'autres rôles importants que Will Smith a manqués dans des films acclamés. Il a également refusé le rôle de Neo dans Matrix (1999) qui a finalement été attribué à Keanu Reeves. Le raisonnement est similaire à celui d'Inception: dans une interview vidéo de 2019 dénichée par Variety, la star a expliqué qu'il n'avait pas réussi à comprendre la vision des réalisateurs Lana Wachowski et Lilly Wachowski. Le frère et la sœur lui ont présenté l'idée de pouvoir planer dans les airs pendant un combat, tandis que la caméra tournerait autour de lui. Will Smith a déclaré ne pas s'identifier à ce concept.

Au moins, il a senti que le Paléo était un festival à ne pas rater

Il a aussi décliné l'offre de Quentin Tarantino pour le rôle principal dans Django Unchained. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, il a expliqué qu'il ne souhaitait pas réaliser un film de vengeance sur l'esclavage. Il estimait que ce devait être une histoire d'amour et non une histoire de vengeance. Tarantino a finalement confié le rôle à Jamie Foxx.