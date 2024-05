Calmos mère Nature! Voici 22 créatures qui vont vous hanter

Mais qu'arrive-t-il à Bella Hadid?

Alors que sa marque de parfum pour «nourrir l'aura» Ôrəbella est enfin sortie ce mercredi, la top modèle Bella Hadid a expliqué lors d'une interview pourquoi elle s'était retirée momentanément des podiums.

Depuis quelque temps, la top modèle Bella Hadid se fait très discrète sur les podiums. Ce n'est pas tant sur un prestigieux catwalk que sur les réseaux sociaux que la belle a été le plus remarquée. Bella ne lésine pas sur les photos et autres stories Instagram pour montrer qu'elle croque sa nouvelle existence à pleines dents, plus nature-peinture que jamais - et particulièrement à cheval.