Quand les chiens et les chats prennent l'avion, ça donne ça

Voici 27 photos d'animaux trop chou qui voyagent en avion.

Il est possible de se retrouver assis à côté d'un animal à quatre pattes dans l'avion. Aux Etats-Unis, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, car certains animaux, principalement des chiens, sont répertoriés comme animaux de soutien émotionnel. Pour les gens fortunés, il existe même des compagnies aériennes qui proposent des vols en jet privé aux maîtres et à leur chien.

Mais les images que vous allez voir ci-dessous ont été prise dans des avions de ligne standards et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous ces animaux ont l'air de se tenir à carreau (enfin presque).

Celui-ci ne compte pas, c'est pas un chien, c'est une peluche.

Excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de mettre des coups dans mon siège, vous seriez bien aimable.

Il démarre quand le film?

J'accepte qu'on vienne mettre sa tête entre les deux sièges devant moi, mais seulement si c'est un chien!

Il y a un chien sur cette image, arriverez-vous à le trouver?

En tout cas, ça a le mérite de faire rire une des femmes derrière.

Good boy!

Qu'est-ce qu'il a celui-là à me fixer?

Il a carrément des coussins pour qu'il puisse poser sa mignonne petite tête.

C'est comme les enfants, il faut les occuper dans l'avion.

D'accord, je le laisse empiéter sur mon espace personnel, mais seulement parce que tu es très chou.

Le pilote et son copilote.

Pourquoi son maître porte un masque sur le nez? Le chien s'est lâché?

Tu peux le faire.

Les chats, c'est une autre ambiance.

Oui, on vole, comme les oiseaux.

En voilà un qui n'est pas angoissé de l'avion.

Allo la Lune, ici Houston

Attention, épaves de chiots.

Il a l'air curieux mais méfiant.

Je m'ennuiiiiiiie!

Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie🥰

Ne dites pas qu'on est là, on est en mission top secrète.

Quelqu'un veut bien jouer avec moi?

C'est lui le commandant de bord?

Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas.

Bon vol!

C'est pas avec un chien que ça arriverait...

