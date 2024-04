Pourquoi la Gen Z est «plus riche que n'importe quelle autre»

Salaires qui augmentent, possibilité de quitter facilement son travail, taux de chômage bas: la Gen Z a accès à un monde du travail bien différent des générations précédentes. Explications.

Niklaus Vontobel / ch media

Plus de «Economie»

On ne cesse de dire du mal de la génération Z: elle serait paresseuse, difficile, exigeante, choyée, voire tout simplement «inapte au travail» selon un célèbre chercheur allemand sur les générations. En résumé, elle serait un danger pour la prospérité.

Mais cette génération «inapte au travail» est en réalité plus prospère financièrement que les générations précédentes, comme l'a récemment décrit le magazine britannique The Economist. Selon l'article, les millennials étaient plus pauvres que les zoomers dans leur phase de vie actuelle. C'était aussi le cas des baby-boomers:

«La génération Z est plus riche qu'aucune autre génération avant elle»

Les salaires de la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées entre 1997 et 2012, augmenteraient beaucoup plus rapidement que ceux des travailleurs plus âgés, poursuit The Economist. Et il y aurait moins de personnes au chômage dans cette génération que dans les précédentes. Cela se traduit par des taux de chômage des jeunes qui n'ont jamais été aussi bas depuis des décennies, selon le journal britannique.

Le succès salarial des zoomers contredit également le stéréotype selon lequel ils seraient incapables de travailler. Aux Etats-Unis, le revenu d'un zoomer moyen dépasse facilement celui d'un millennial ou d'un membre de la génération X au même âge. Et ce, même après déduction de l'inflation.

L' âge d'or des travailleurs

Les zoomers ont également plus de succès que les générations précédentes dans les pays en voie de développement comme le Kenya, l'Inde ou l'Indonésie. A Nairobi, Mumbai ou Jakarta, ils sont plus riches, en meilleure santé, plus éduqués que leurs parents. Ceci est dû à la croissance économique et à la diffusion des nouvelles technologies.

Il est donc clair que les zoomers ne sont pas «inaptes au travail», mais il faut aussi rester réaliste. En effet, il serait erroné de vouloir à présent expliquer les succès de cette génération par quelconques qualités exceptionnelles.

Stefan Wolter, professeur d'économie de l'éducation, explique:

«La génération Z n'a pas plus de succès parce qu'elle fonctionne différemment. Elle fonctionne différemment parce qu'elle a la chance d'avoir grandi pendant l'une des plus longues périodes de boom économique de l'humanité.»

En d'autres termes, la réussite financière a changé le rapport que la génération Z a au travail, comme l'affirme également le magazine The Economist. Les zoomers peuvent tout simplement se permettre d'être sélectifs et intransigeants et de démissionner si cela ne leur convient pas.

En effet, ils entrent dans un monde du travail où le taux de chômage des jeunes n'est que d'environ 13% dans les pays riches. C'est le niveau le plus bas depuis 1991. Le taux de chômage global est également tombé à un niveau record dans de nombreux pays industrialisés ou s'en approche; la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est omniprésente. Il semble que nous entrions dans une sorte d'âge d'or pour les travailleurs.

La génération Z profite des héritages

Il n'est pas étonnant que les zoomers se comportent très différemment des millennials, nés entre 1981 et 1996. Ces derniers ont cherché leur premier emploi dans un monde professionnel ébranlé par la crise financière mondiale de 2007-2009 et qui ne s'est vraiment libéré de ses séquelles qu'avec la pandémie de Covid-19. En Espagne, entre 2012 et 2014, plus de la moitié des jeunes n'ont pas trouvé d'emploi. En Grèce, la situation était encore pire.

Enfin, le succès financier des zoomers s'explique aussi par d'autres effets, explique le professeur Stefan Wolter. Ils héritent très jeunes. L'espérance de vie est désormais si élevée qu'une génération d'héritiers est souvent sautée.

Les grands-parents décèdent, les enfants ont déjà plus de 60 ans et ne s'installent plus dans la maison familiale onéreuse de leurs parents. Selon Stefan Wolter:

«Ils laissent cela à leurs enfants à eux, qui ont bientôt 30 ans, emménagent dans une maison de plusieurs millions qu'ils n'auraient pas pu s'offrir par leurs propres moyens avant d'atteindre l'âge de 50 ans.»

La différence d'état d'esprit aujourd'hui se reflète également dans des chansons populaires. Beyoncé par exemple chantait cet état d'esprit des Zoomer:

«Je viens de quitter mon travail» Beyoncé, Break my soul

En revanche, les millenials ont dû se résigner à accepter le message que Britney Spears a transmis dans son tube Work Bitch: «Si vous voulez quelque chose de bien, vous devez travailler dur.»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci