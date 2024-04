J'ai essayé la collection Mango x Victoria Beckham et il y a un problème

Pour fêter ses 40 ans, l'enseigne espagnole Mango a fait appel à Victoria Beckham pour une collection capsule inédite à l'image de la Britannique, mêlant le chic et le minimalisme qu'on lui connait bien. Objectif? Toucher un public plus large. Mais Victoria Beckham a manqué sa cible.

Mardi 23 avril, Mango a annoncé la sortie de sa collection capsule en collaboration avec l'ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode, Victoria Beckham. Une collection inspirée du personnage de Jane Birkin dans le film La Piscine de 1969: il n'en fallait pas plus pour attiser notre curiosité. On a donc voulu aller voir si ça valait le coup. Et spoiler, c'est pas fou.

Disponible dans seulement deux boutiques en Suisse, à Genève et Zurich, la collection, composée de 52 pièces au total, n'a aucune surprise. On retrouve ce qui a fait de Victoria Beckham une créatrice de mode réputée depuis le lancement de son label éponyme en 2008. Et si la ligne flirte aisément avec les tendances printemps-été qu'on a vues cette année sur les défilés, elle ne propose rien d'autre que des basiques aux airs de déjà-vu. Et ça, c'est sans parler du prix. Mais la collection compte un problème plus grave.

Pour porter un vêtement signé Mango x Victoria Beckham, il vous faudra débourser entre 130 francs et 380 francs au plus cher. Un seul vêtement se situe sous la barre des cent francs: un soutien-gorge aux «coutures décoratives», qu'on trouverait aussi chez Zara pour 50 francs de moins. Idem pour ce petit ensemble effet lingerie, certes très mignon, mais qu'on trouve chaque saison dans toutes les enseignes de fast fashion du monde.

Image: mango

La pièce la plus chère de la collection n'est autre que ce trench coat, vendu 380 francs. Un prix élevé justifié par sa composition «100% coton».

On lui accordera tout de même l'exploit d'avoir créé le seul pantalon de costume que j'ai aimé porter. Dieu seul sait combien de fois j'en ai essayé, sans jamais trouver la coupe qui me convenait.

Image: watson

Tant le chemisier en soie que sa version transparente ont le mérite de fonctionner avec un peu près tout. De quoi flirter sur la tendance du «office siren look», inspiré des années 90.

Néanmoins, la collection regorge de pièces qui, bien qu'elles soient très belles sur le cintre, ne sont ni pratiques ni intuitives à porter. A l'instar de ce trench coat, version coupée, composée à 100% de lin. Si la qualité se ressent au toucher, la manière dont il tombe sur les épaules reste à désirer. Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ces bout de tissus? Fermé ou ouvert, l'effet n'y est pas.

Image: mango

Les matières, seule valeur ajoutée (et encore)

Pour cette collection capsule inédite, l'accent a notamment été mis sur les matières. Ainsi, coton, lin et satin composent la grande majorité des vêtements. Si elles sont certes supérieures à ce qu'on peut trouver en fast fashion, d'autres enseignes telles que Massimo Dutti, COS ou encore ARKET (du groupe H&M) ont déjà un pied dans ce marché.

Une cible manquée

Hormis le prix qu'on peine à justifier, et qui vise une clientèle en proie à l'achat compulsif, cette collection capsule a un problème plus grave: elle ne va pas à tout le monde. Et à quasi personne pour être honnête. En effet, l'ensemble de la collection a été créée à l'image de la Britannique, et pensée pour une silhouette bien particulière: la femme grande, fine et longiligne. Et c'est bien ça le hic.

Les robes de la collection Mango x Victoria Beckham. Image: mango

Malheur à celles qui auront trop de hanches, trop de poitrine, ou les épaules larges. Un problème parfaitement illustré par les robes, que j'ai moi-même galéré comme jamais à enfiler. Et il n'y a évidemment pas de petite fermeture éclair pour nous faciliter la tâche. Et le rendu final est pour ainsi dire... catastrophique. A tel point que ma dignité m'a retenu de vous le montrer en image.

En fin de compte, les vêtements pour lesquels je passerai en caisse se comptent sur les doigts d'une main. Une collection ratée donc, pour celle qui voulait toucher un public plus large. C'est finalement à Victoria Beckham et Mango qu'elle aura coûté le plus cher.