Les animaux sauvages mènent un drôle de bal dans la nature.

23 photos d'animaux sauvages prises au pire moment

Saut raté, moue hilarante, petit pipi sur un mauvais timing, ou grosse pêche dans un timing parfait: le calendrier 2025 des photos animalières les plus drôles est irrésistible.

Les animaux sauvages sont comme nous, ils ont des «bad hair days» (ces jours où nos cheveux et nos poils n'obéissent pas), des moments grognons et pas particulièrement «glamour». C'est là que certains photographes animaliers décident de faire «clic», pour envoyer les séquences les plus drôles au concours organisé par les «Comedy Wildlife Photography Awards».

Fondé par les photographes Paul Joynson-Hicks MBE et Tom Sullam, le concours fait rire le monde entier depuis 2015. Il se concentre sur le côté plus léger de la photographie animalière, tout en promouvant la conservation. Florilège.

La «safe place» est à un jet de pierre pisse.

Quand on déclenche le selfie trop tôt.

C'est ce qui s'appelle le Karma d'un vendredi du Black Friday.

Nous tous après avoir testé les huîtres du marché de Noël.

Quand on a passé le permis sans savoir bien faire les créneaux.

Quelques secondes avant le drame.

Oh, 1 trick!

Thug Life sous l'océan.

Quand le coiffeur met trop de gel après la coupe.

Quand on a eu le permis, mais qu'on ne sait toujours pas tourner.

La définition illustrée du mot «houspiller».

Thug Life au bord de la rivière.

Quand on a payé pour avoir le permis.

18 trous et une belle commission.

O-OoooooOOOOoooooooOOOOOooooohhhhh!

Quand on se rend compte que c'est bientôt la fin de l'année (et qu'on est tous vieux).

On aimerait bien comprendre comment il a fait pour en arriver là.

Pourtant, personne ne le chatouille.

Pris les pattes dans le sac. Puni!

Les pattes, ça peut aider pour creuser (je ne suis pas un renard, mais si je peux donner des petits conseils ici et là....)

Le dernier album de Linkin Park? De la balle!

«C'est à cette heure-ci que tu rentres?»