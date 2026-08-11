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Cette amitié improbable va vous faire fondre

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Cette amitié improbable va vous faire fondre

Un golden retriever, souffrant d'une épilepsie sévère, a retrouvé le goût de vivre grâce à un compagnon des plus inattendus: un canard de Pékin. Une histoire touchante qui affole les compteurs sur les réseaux sociaux.
11.08.2026, 14:5611.08.2026, 14:56

C’est une séquence qui redonne foi en l’humanité (et au règne animal).

Il y a quelques années, la vie de Barley, une femelle golden retriever au caractère joyeux, bascule brutalement. Victime de crises d’épilepsie à répétition, elle est placée sous traitement médicamenteux.

Si les médicaments parviennent à stopper les crises, ils provoquent un effet secondaire déchirant pour ses propriétaires: la chienne perd totalement son entrain, son éclat et ce caractère joueur propre à sa race. « Elle n’était plus elle-même», confient ses maîtres, désemparés, qui craignaient que cette apathie soit devenue son quotidien définitif.

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Mais le destin a pris une forme inattendue en mai 2024. Justin, le père de famille, répond à une annonce Facebook pour recueillir deux canetons de Pékin sauvés par une institutrice. Ce qui ne devait être qu'un accueil temporaire de quelques jours va changer la vie de Barley à jamais. Après la perte de l’un des deux canetons, le survivant, baptisé Louie, s’installe durablement dans le jardin de la famille new-yorkaise.

Un peu moins glamour:

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C'est là que la magie opère. Dès le premier regard, une complicité inexplicable naît entre la chienne et le volatile. En quelques jours, Barley sort de sa léthargie. Le canard, par son énergie débordante, devient son moteur. Chaque matin, le golden retriever court rejoindre son ami à plumes pour jouer et se taquiner dans le jardin.

Le reportage du journaliste américain de CBS News Steve Hartman sur ce duo improbable est devenu un phénomène mondial, totalisant plus de 30 millions de vues sur X.

Pour des millions d’internautes, ces images de Barley et Louie, inséparables depuis deux ans, ne sont pas seulement une vidéo virale de plus: c’est une véritable leçon de résilience qui ressemble, comme le souligne un utilisateur, à «une scène tout droit sortie d’un livre pour enfants».

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(jod)

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source: sda / michel euler
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