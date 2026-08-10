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Voici le papillon le plus duveteux du monde

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Le papillon le plus duveteux du monde va illuminer votre lundi

Chats, chiens, chèvres, loutres, chouettes et même un étonnant papillon rose et jaune: la moisson de mignonnerie de la semaine est arrivée. Installez-vous confortablement et laissez ces 27 photos et vidéos d’animaux vous remettre le sourire aux lèvres, avant d'entamer la semaine.
10.08.2026, 05:3110.08.2026, 05:31
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

En Amérique du Nord, il existe un papillon de nuit jaune vif et rose bonbon. En plus, il est incroyablement duveteux. Plutôt génial, non? Alors... restez avec nous jusqu'au bout!

Hello!

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Image: instagram

Hiiii-han!

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1vccfho/whats_that_smell/
Image: reddit

Pour toutes celles et tous ceux qui auraient bien besoin d’un câlin en ce moment:

cute news tier katzen https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/comments/1vdlvw4/japanese_street_photographer_masayuki_oki/
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Mais qui est donc en train de grignoter cette deuxième fraise?

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On peut vraiment rendre un chat heureux avec une simple boîte en carton.

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Fais-moi confiance, je connais un endroit parfait…

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218068505/
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Est-ce que ce petit deviendra aussi majestueux?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1vespw2/i_am_not_small_you_are_big/
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La langue de la semaine:

cute news tier otter https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442281/
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🥹

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1vdof8h/even_criminals_have_to_eat/
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La mignonnerie version grincheuse:

cute news tier eule https://ch.pinterest.com/pin/1121888957179831263/
Image: pinterest

Qui veut aussi un chevreau? 🙋‍♀️

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/959055683227786876/
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Meilleurs amis.

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Ce toutou savoure chaque seconde.

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Plus rond qu’un ballon:

cute news tier vögel https://www.reddit.com/r/borbs/comments/1veyf7x/the_orbs_i_consult/
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Entre donc. Ou plutôt: envole-toi jusqu’à l’intérieur.

cute news tier fledermaus https://www.instagram.com/p/DbSP2sXGZ03/
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Il est deux heures du matin: «Quelqu’un est devant ta porte.»

Et hop, disparu!

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Comme c’était beaucoup trop mignon, voici aussi la vue de face:

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Aujourd’hui, on va aussi apprendre quelque chose.

Rosy maple moth, Dryocampa rubicunda https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1f1qbri/a_rosy_maple_moth/
Image: reddit

Le Dryocampa rubicunda, un papillon aussi rose que duveteux

A Rosy maple moth (Dryocampa rubicunda) on silver maple trunk, North Carolina xkwx brown carolina closeup dryocampa insect macro maple moth nature north outdoors perched rosy rubicunda silver tree tru ...
Image: imago images

Et oui, vous voyez juste: même ses antennes sont recouvertes d’un fin duvet.

A Rosy maple moth (Dryocampa rubicunda) on silver maple trunk, North Carolina xkwx brown carolina closeup dryocampa insect macro maple moth nature north outdoors perched rosy rubicunda silver tree tru ...
Image: imago images

On le trouve dans l’est de l’Amérique du Nord, du Québec jusqu’à la Floride. Il fait partie des plus petits représentants de la famille des saturniidés, ces grands papillons de nuit aux ailes spectaculaires

Rosy maple moths are the smallest of the silk moths
Image: creative commons

A l’état de chenille, il se nourrit principalement de feuilles d’érable. C’est d’ailleurs de là que vient son nom anglais: Rosy Maple Moth, que l’on peut traduire par «papillon rose de l’érable».

Dryocampa rubicunda raupe
Image: creative commons

Vous vous posez sans doute la question depuis le début: pourquoi arbore-t-il un rose et un jaune aussi éclatants?

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Image: reddit/ Jim McCormac

Les érables produisent des samares, ces petites graines ailées qui tournent comme des hélices lorsqu’elles tombent. Les couleurs du papillon imitent celles de ces graines.

Résultat: il est parfaitement camouflé. Impressionnant, non?

Autre fait amusant: une fois adultes, ces papillons cessent complètement de se nourrir.

Dryocampa rubicunda
Image: creative commons

Leur espérance de vie varie entre deux et neuf mois.

Dryocampa rubicunda
Image: creative commons

Ce sont des animaux nocturnes. Ils émergent de leur chrysalide en fin d’après-midi, généralement entre 16 heures et 20 heures, et s’accouplent dès leur première soirée.

Dryocampa rubicunda
Image: creative commons

Une petite danse pour terminer:

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A la semaine prochaine pour un autre shoot de mignonnerie!
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