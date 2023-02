8 animaux qui ont un travail plus important que le vôtre

Si un Donald Trump peut gouverner l'Amérique, pourquoi un poney ne serait-il pas le maire d'une ville ou un chat, le chef de gare?

Il y a six mois, un poney est devenu maire du village de Cockington dans le comté anglais du Devon. 220 sympathisants ont signé une pétition, qui a été suivie d'une cérémonie festive et de bénédiction, à laquelle même le député local s'est présenté. L'ancien maire de Cockington était décédé quelques années auparavant, et le poste plutôt représentatif est depuis vacant.

Voici Patrick le poney et il est maire.

Il n'y a pas que Patrick le poney qui a un travail d'humain. D'autres animaux sont en fonction depuis si longtemps qu'ils méritent qu'on les mentionne.

Max II, le maire

Permettez-moi de vous présenter Maximus Mighty-Dog Mueller II, ou Max II en abrégé. Il a été maire par intérim d'Idyllwild, en Californie, pendant neuf ans. La seule chose qui l'a empêché d'être réélu fut sa mort en juillet 2022.

Comme Idyllwild n'est pas une municipalité à part entière, il n'y avait pas d'administration officielle - un grand avantage pour la carrière du major Max ll. Les habitants ont décidé de désigner des animaux de la ville comme candidats au profit d'une organisation de sauvetage d'animaux à but non lucratif. Après le décès de l'un des maires animaliers les plus célèbres au monde, Max le Premier en 2013, le major Max II l'a remplacé pendant neuf ans. Après sa mort – vous l'avez deviné – Max III a repris le bureau.

Un chat comme chef de gare

La gare de Kishigawa au Japon, avait une cheffe de gare très spéciale: Tama, la chatte. Elle a obtenu son emploi après que le dernier chef de gare humain ait perdu son emploi. Cela devait sauver la compagnie ferroviaire de la ruine. Mission accomplie! La chatte est devenue une célébrité avec son petit chapeau et la ligne de chemin de fer a connu un second printemps. Des milliers de personnes ont de nouveau utilisé la ligne de chemin de fer. Le succès a été tel que Tama a été nommée vice-président de l'entreprise.

Fun fact: le chapeau de la cheffe de gare a mis plus de six mois à être réalisé. image: wikipedia

Après sa mort, elle a été nommée cheffe de gare perpétuelle. Cela a été annoncé lors de ses funérailles auxquelles ont assisté plus de 3 000 personnes. De plus, une période de deuil de 50 jours a eu lieu et Tama a été déclarée divinité lors d'une cérémonie.

Le chien kiosquier

Au Japon, il y a un shiba inu qui tient un kiosque. Il a atteint un tel statut de culte qu'il est devenu une attraction touristique. Pour payer, il faut également passer par lui… regardez la vidéo:

Un autre chien maire

On a déjà un chien maire dans cette liste. Néanmoins, Duke, qui a été maire de Cormorant, un township de l'État américain du Minnesota, de 2014 à 2018, a une particularité: il a gagné face à ses concurrents humains.

Bien que démis de ses fonctions depuis août 2018, il est toujours répertorié comme maire sur Wikipédia. image: wikipedia

Duke a pu l'emporter sur ses adversaires humains avec une majorité massive grâce à ses 12 votes. Les autres n'ont reçu que deux ou trois voix. Il a ensuite été réélu trois fois. Il ne s'est pas présenté pour un quatrième mandat.

En guise de paiement, Duke a reçu un approvisionnement d'un an en nourriture pour chiens pour chacun de ses mandats d'un an. Vous pouvez le voir sur son expression faciale, il est content:

Une chèvre comme maire

Voici Lincoln. image: keystone

On ne sait pas si Lincoln a toujours rêvé de devenir maire. Le fait est qu'il a été autorisé à reprendre le bureau pendant un an. Il a été élu en 2019 dans une ville de 2500 habitants du Vermont, aux États-Unis. Bien que le taux de participation ait été faible avec 53 voix (13 pour Lincoln), il devait tout de même l'emporter face à 15 autres candidats, dont des animaux.

L'idée de mettre des animaux en concurrence est venue du directeur municipal (un autre mot pour dire «maire») Joseph Gunter. Il voulait utiliser la campagne pour collecter de l'argent pour la construction d'une aire de jeux.

Merci d'avoir voté pour moi!

Et voici un autre chien maire: le bouledogue français Wilbur Beast. Il a été élu à Rabbit Hash, Kentucky avec 13 143 voix sur 22 985. Pas mal!

Et en plus, il a le permis de conduire. image: instagram

Il a séduit la plupart des gens avec des promesses électorales telles que «être gentil avec les chats» et «pouvoir dormir les yeux mi-clos». Son principal credo: «apprendre aux gens la paix en politique; pour unir le monde, ville par ville, en commençant par Rabbit Hash, Kentucky».

Il n'y a pas que les chiens qui sont maires

C'est un véritable vétéran: Kater Stubbs a servi la ville de Talkeetna, en Alaska, pendant près de vingt ans de 1998 à 2017. Ce n'est que sa mort qui lui a permis de quitter le poste de maire honoraire.

image: wikipedia

Bien que Stubbs a l'air d'être un chat calme, il a eu tout sauf une vie calme. Il est un jour tombé dans une friteuse heureusement froide, il a été mordu presque à mort par un chien et a même fini dans un camion à ordures. Le Wall Street Journal lui a même consacré un sujet en 2013.

Il est décédé en juillet 2017 à l'âge de 20 ans et trois mois. Comparé à un humain, c'est environ 93 ans.

BONUS

Un chat mascotte de watson

Chez watson aussi, il y a un animal qui a un rôle non négligeable: Sophie, le chat de Margaux est la mascotte officielle. Son rôle consiste à faire connaître watson du grand public.

Elle a été désignée après un vote (truqué) face à des concurrents de taille: Macron et Britney les lapins, Sanka le ridgeback, Amaretto le teckel et Kamo le dalmatien.

On sait très peu de choses sur sa vie privée, c'est un chat discrèt qui se sacrifie pour son travail.

Pour voir la vidéo de la campagne, par ici:

Vidéo: watson

