Dans Gunther's Millions, il est question du chien prétendument le plus riche du monde et de l'obsession de son maître pour que les gens soient heureux et parfaits. Image: netflix

Netflix raconte la folle histoire de Gunther, le chien millionnaire

«Gunther's Millions» est un documentaire Netflix qui raconte l'histoire d'un chien qui a 400 millions de dollars sur son compte en banque et qui jouit d'une vie de luxe. La réalité est toutefois plus complexe.

Des maisons en Italie, des yachts, un cuisinier personnel, la villa de Madonna à Miami, un club de football et des steaks recouverts de feuilles d'or — Gunther a tout le luxe qu'un être humain peut imaginer. Et ce, même si Gunther est un chien. Dans les années 2000, le quadrupède a fait la Une des journaux en tant que chien le plus riche du monde. L'arrière-grand-père de Gunther appartenait à une comtesse allemande qui n'avait plus de famille et qui a donc légué toute sa fortune à son chien — selon la légende.

Mais comment un chien peut-il posséder des maisons et des yachts? C'est là qu'intervient Maurizio Mian. Il est le tuteur de Gunther, l'administrateur de l'argent et le cerveau de l'histoire.

La comtesse allemande Karlotta Leibenstein avec son chien, Gunther III. Image: netflix

Au début du documentaire Netflix, Maurizio raconte l'histoire de Karlotta (fans de OSS 117... vous allez le droit de sourire). Elle est devenue riche grâce à l'entreprise pharmaceutique de son mari, et elle et sa mère étaient des amies proches. Elles partageaient leur amour des animaux, et il n'est donc pas étonnant que la mère de Maurizio - et finalement lui-même - se soit occupée de Gunther après la mort de Karlotta. Dans son testament, elle a clairement expliqué comment gérer l'argent.

Jusqu'ici, c'est de la fiction.

La famille de Maurizio était celle qui possédait une entreprise pharmaceutique florissante et utilisait Karlotta pour déposer de l'argent en son nom au Liechtenstein où, contrairement à l'Italie, ils ne payaient pas d'impôts. Gunther est un coup de publicité réussi.

Maurizio Mian avec Gunther. Image: netflix

Expérience sociale

Mais cela ne suffit pas. Gunther est célèbre. Très célèbre. L'un de ces moments forts a eu lieu en 2000, lorsqu'il a acheté la villa de Madonna à Miami. Qu'est-ce qu'un berger allemand peut bien faire d'un manoir? Dans cette propriété, Gunther vivait avec un groupe de cinq personnes séduisantes. Ils avaient été castés par Maurizio et devaient former un groupe de pop The Burgundians, car Gunther aime la musique... selon Maurizio.

The Burgundians avec Gunther dans la Villa à Miami. Image: netflix

Le groupe, composé de trois femmes et de deux hommes, devait suivre une liste de règles. Ils disposaient d'un temps quotidien pour le sport, pour manger, pour le chant/la danse et le sexe. Ils vivaient une vie parfaite. Soudain, des hommes en blouse blanche sont apparus et ont observé le groupe 24 heures sur 24 en prenant des notes. Comme le fils de Karlotta, qui était apparemment le meilleur ami de Maurizio, souffrait de dépression et s'est suicidé, il a voulu découvrir ce qui rendait les gens heureux. Il a donc lancé sa propre expérience sociale.

Et ce n'est pas tout. Non seulement à Miami, mais Maurizio a aussi créé un groupe en Italie, cette fois-ci à plus grande échelle — des célébrités étaient impliquées et les personnes sélectionnées étaient observés dans des boîtes de nuit. Car où peut-on mieux étudier le comportement des jeunes que dans les boîtes de nuit?

Le club de football de Pise a été acheté et des actrices pornos ont été nommées présidentes. L'empire s'est développé et a pris de l'ampleur. Et tout cela au nom d'un chien. Un chien qui n'a aucune idée de ce qu'est l'argent et de la place qu'il occupe dans la société.

On ne peut pas enlever le fait que Gunther se tient très bien à table. netflix

Le château de cartes que Maurizio — et en partie de sa mère — a construit s'effondre et la véritable histoire, qui rappelle de manière inattendue un roman policier ou une secte, se déroule dans ce documentaire d'investigation en quatre parties signé Netflix. Le documentaire devient de plus en plus fou au fil des épisodes, tandis que les réalisateurs dévoilent lentement mais sûrement l'histoire absurde, couche après couche, à travers des interviews de personnes impliquées et des images d'archives. Au départ, il s'agissait d'un documentaire sur le chien le plus riche du monde, mais la série se transforme en un vrai documentaire sur le crime, dans lequel il est question de statut, de sexe et de pouvoir.

Gunthers Millionen peut être regardé dès maintenant sur Netflix.