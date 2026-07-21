Cette «créature» fait fondre les cœurs

Vidéo: watson

Il fait fondre les cœurs

Il s’appelle Jimothy et erre dans les rues de Seattle, aux États-Unis. Son apparence hors du commun a fait de lui une star des réseaux sociaux.

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A Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, un raton laveur étonnant est devenu le chouchou des internautes. Surnommé Jimothy, l’animal possède une silhouette singulière qui lui a valu d’attirer toutes les curiosités lorsqu’il a été filmé et partagé pour la première fois sur les réseaux sociaux.

Depuis, d’autres vidéos ont fait leur apparition, dans lesquelles on peut voir le petit mammifère traverser des jardins, longer la barrière d'un balcon ou encore grimper les escaliers de la ville. Ces vidéos, nous les avons compilées en tête d'article.

Kiana Hall, une habitante de Seattle l'a surpris devant chez elle. Elle livre son témoignage au journal The Seattle Times:

«J'étais très perplexe face à ce que je voyais. Je n'avais tout simplement jamais vu un animal comme celui-là. Je dirais que j'avais sous les yeux une sorte de créature grise et touffue, en forme d'orbe, avec de longues pattes. J'ai presque cru que c'était un singe» Kiana Hall

Si Jimothy suscite autant l’intérêt, c’est avant tout en raison de son physique inhabituel et de sa silhouette trapue, lui donnant un aspect arrondi. Il pourrait être atteint du syndrome de la colonne vertébrale courte, une maladie génétique rare déjà observée chez des chats et des chiens, ce qui expliquerait son thorax beaucoup moins long que la normale.

Cette condition, bien qu’impressionnante, n’est pas considérée comme douloureuse et ne réduit pas l’espérance de vie de l’animal. Cependant, l’alimentation ou l’hydratation peuvent être plus compliquées pour lui et entraîner certains troubles articulaires. Jimothy n’est peut-être pas un raton laveur comme les autres, mais il n’est heureusement pas en souffrance.