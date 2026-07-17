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Ce qu'on sait sur Lana del Rey et son nouvel album Stove

Lana del Rey est-elle prête à sortir du silence? Voici ce que l&#039;on sait sur Stove, son nouvel album imminent, et son album accompagnant.
Voilà trois ans que la diva à la voix mélancolique ne nous a pas gratifiés de nouvel opus - et les fans s'impatientent.image: getty/watson

Lana Del Rey est-elle prête à sortir du silence? Ce que l'on sait

Alors que les fans de la chanteuse américaine trépignent depuis des mois à la perspective imminente de son nouvel opus, Stove, maintes fois remanié et autant de fois repoussé, ceux-ci peuvent se réjouir: Lana Del Rey devrait se rattraper en leur offrant non pas un, mais deux albums. On fait le point.
17.07.2026, 14:5517.07.2026, 15:25
Marine Brunner
Marine Brunner

Comme des sirènes sur leur rocher, les adeptes de Lana Del Rey se languissent depuis désormais des années du dixième album de la superstar américaine. Et ils ont dû ronger leur frein: annoncé en 2024, ce dernier a depuis changé de nom à deux reprises et subi de nombreux reports. Et même si la chanteuse n'a pas laissé ses fans complètement sur le carreau (entre-temps, elle a dévoilé plusieurs titres dont «Tough», «Henry, Come On», «Bluebird» et «White Feather Hawk Tail Deer Hunter»), on commençait à ne plus trop y croire.

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Après tout, à 41 ans et désormais marié avec son «dompteur» de crocodiles, le guide touristique Jeremy Dufrene, celle qui compte désormais plus de 15 ans de carrière aurait pu tout aussi bien décider de prendre une retraite paisible et bien méritée dans son bayou de Louisiane, à l'abri des regards et de la pression médiatique.

Que nenni! Cette semaine, l'artiste a donné des nouvelles de son projet sur son compte Instagram, en commençant par remercier sa communauté pour «sa patience». «Il s'est passé tant de choses au cours de ces quatre dernières années, j'ai passé tant de temps à attendre que tout se mette en place et tant de temps à me demander s'il fallait accepter que tout s'effondre», débute-t-elle, en guise de préambule à ce long message.

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Avant de poursuivre, sur le ton poétique qu'on lui connait: «Du doute quant à savoir si l’arbre que j’avais planté allait pousser sont sortis de nouvelles pousses, et ainsi un nouveau rosier a poussé sous le saule… Un grand album d’accompagnement, compilé par autant de personnes que j’ai pu trouver pour m’aider à rassembler mes pensées sur tout ce qui changeait.»

«(...) au fil des années est arrivé un magnifique second album… Une sorte de commentaire sur tout ce qui s'est passé, sur la patience qu'il a fallu et sur la confiance que j'ai dû avoir, en me disant que tout ce qui n'allait pas n'était pas uniquement de ma faute»
Lana del Rey, sur son compte Instagram

Entendez que Stove aura donc un album complémentaire qui, selon Lana, devrait être finalisé incessamment sous peu. Pour joindre le mot à la parole, la chanteuse a dévoilé les pochettes des deux albums, sans toutefois confirmer le titre du petit frère ni la date de sortie des deux disques.

La pochette de l'album Stove.
La pochette de l'album Stove.image: instagram
Et celle de son «companon», dont on ignore encore le nom.
Et celle de son «companon», dont on ignore encore le nom.image: instagram

«Il me faut un mois pour finaliser le montage, puis envoyer mes deux albums sur vinyle. Merci de votre patience. Ce sont sans aucun doute deux de mes plus belles œuvres», promet l'artiste, comme pour ménager encore un peu l'impatience de ses fans.

«Et bien sûr, je souhaite le meilleur à tous ceux qui ont préféré abandonner le navire. «Bien sûr, je comprends. Je plaisante. Je pensais qu’on était tous dans le même bateau», conclut-elle de manière assez cryptique.

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Qu'elle évoque des fans déçus ou des membres de son équipe, la chanteuse américaine la plus mystérieuse du 21e siècle a néanmoins le mérite de nous miroiter la sortie de deux nouveaux bébés musicaux avant la fin de l'été. L'espoir fait vivre, pas vrai?

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