Ces 7 constructions pharaoniques vont voir le jour en 2025

Le monde compte un certain nombre de chantiers. Sept d'entre eux devraient être achevés cette année et ils sont plus verts, plus ingénieux et plus massifs que jamais.

The Grand Ring, Osaka 🇯🇵

D'avril à octobre 2025, Osaka, la deuxième plus grande ville du Japon, accueillera l'Expo 2025. 28 millions de visiteurs du monde entier sont attendus.

Pour l'exposition universelle, le Japon a développé le Grand Ring - l'une des plus grandes constructions en bois lamellé-collé du monde, d'une circonférence de 1,9 kilomètre.

La construction en bois se trouve sur Yumeshima, une île artificielle d'Osaka. Image: keystone

Conçu par le célèbre architecte Sou Fujimoto, le Grand Ring allie un design moderne à un artisanat séculaire, que l'on retrouve également dans les sanctuaires et les temples du Japon.

Le bâtiment est construit en bois local, en cyprès et en pin d'Ecosse. Image: keystone

Marché aux poissons, Sydney 🇦🇺

Après plus de huit ans de planification, 2025 devrait être l'année du déménagement du marché aux poissons de Sydney. L'histoire de ce lieu remonte aux années 1870. Depuis 1966, il se trouve à son ancien emplacement - il aura désormais une nouvelle maison ultramoderne sur un terrain voisin de 3,6 hectares.

Le toit en forme de vague est équipé de 350 panneaux solaires triangulaires. Image: THE NEW SYDNEY FISH MARKET

Le projet souhaite contribuer à la revalorisation de la zone portuaire à caractère industriel en y installant de nouveaux magasins, des restaurants et un quartier vivant.

Life & Mind Building, Oxford 🇬🇧

Au coeur de la ville universitaire, un projet de construction de 25 000 mètres carrés de l'université d'Oxford appelé «Life & Mind Building» ouvrira ses portes en 2025. Il abritera les départements de biologie et de psychologie expérimentale et réunira ainsi les scientifiques et la recherche sous un même toit.

Des matériaux de construction et des technologies durables ont été utilisés lors de la construction du bâtiment. L'un des points forts est le toit végétalisé, qui contribue non seulement à l'efficacité énergétique, mais sert également de zone de repos.

La Canadian School à Cholula 🇲🇽

La nature comme source d'inspiration: l'architecture organique se caractérise par le fait qu'elle s'intègre harmonieusement dans son environnement ou qu'elle s'y fond presque complètement. Un exemple remarquable parmi les nouvelles constructions de cette année est la Canadian School à Cholula, au Mexique, conçue par le bureau d'architectes Sordo Madaleno.

La Canadian School de Cholula a été conçue comme un parc où les élèves, de la maternelle au lycée, peuvent profiter d'un environnement d'apprentissage ludique et sûr. Image: Sordo Madaleno

L'architecture favorise non seulement l'apprentissage, mais aussi l'exploration et le jeu dans un environnement naturel. Image: Sordo Madaleno

Aéroport international Techo, Phnom Penh 🇰🇭

Le Cambodge remplace son aéroport international de Phnom Penh par un nouveau méga-terminal. L'objectif est de stimuler le tourisme. Le nouveau terminal pourra accueillir six fois plus de visiteurs et sera l'un des plus grands d'Asie du Sud-Est.

Le toit sera végétalisé. bild: fosterandpartners

Le site de l'aéroport est situé dans la province de Kandal, à environ 40 kilomètres au sud du centre-ville de Phnom. Grâce à la production d'énergie prévue par une installation solaire, il compte également parmi les plus écologiques du monde, selon les architectes de Foster + Partners.

Skypark Business Center, Luxembourg 🇱🇺

Le Skypark Business Center sera l'un des plus grands bâtiments en bois d'Europe. Situé juste à côté du terminal de l'aéroport de Luxembourg, il abritera des magasins, des restaurants et des bureaux.

Le bâtiment mesurera 366 mètres de long et 30,5 mètres de haut. Image: metaform

Le bâtiment occupe plus de 78 000 mètres carrés et a été construit avec 15 000 mètres cubes de bois. La façade en cuivre est composée à 80% de métal recyclé.

Pont de Danjiang, Taipei 🇹🇼

Le plus long pont à haubans du monde est actuellement en construction au-dessus de l'embouchure du fleuve Tamsui à Taipei, Taïwan. Le pont sera long de 920 mètres et sera équipé d'une tour inclinée qui s'élèvera à près de 200 mètres dans le ciel. Le pont doit non seulement atténuer le problème de la circulation dans la région, mais aussi servir d'emblème.

Avec une longueur totale de 920 mètres, le pont de Danjiang sera le plus long pont à haubans du monde. Image: zaha hadid

Le pont a été conçu par l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, connue pour ses projets futuristes. Hadid a été la première femme à recevoir le prestigieux prix d'architecture Pritzker.

Zaha Hadid a marqué le monde de l'architecture avec son style unique - et bientôt Taipei aussi. Image: zaha hadid

(cst)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

