Ryan Gosling va aller dans l'espace

Comme le dévoilent les images de cette bande-annonce, le film navigue entre différents genres, mêlant mélodie et drame, et bénéficie d’une réalisation très soignée. On regrette cependant que la bande-annonce puisse en révéler un peu trop, notamment en dévoilant une rencontre extraterrestre. Pour l’instant, le film n’a pas encore de date de sortie en dehors des États-Unis, bien qu’il soit prévu dans les salles américaines pour le 20 mars 2026.

Le film est réalisé par le duo déjanté Phil Lord et Chris Miller, à qui l’on doit de nombreux succès des années 2010, tels que Tempêtes de boulettes géantes, 21 et 22 Jump Street, La Grande Aventure Lego, ainsi que la trilogie animée Spider-Verse, particulièrement appréciée.

Une décennie plus tard, c’est au tour de Ryan Gosling d’incarner un docteur en biologie moléculaire, choisi pour mener à bien une mission qui pourrait sauver l’humanité. En effet, les étoiles meurent une à une, et notre soleil pourrait bien être la prochaine à disparaître. C’est donc un voyage de 12 années-lumière que Ryland Grace, un professeur de collège devenu astronaute, va devoir entreprendre dans Project Hail Mary.

Le faire-part de Jeff Bezos et Lauren Sanchez est la risée du Web

Le carton d'invitation de Jeff Bezos et Lauren Sanchez fait actuellement le tour des réseaux sociaux. On y découvre leur non-liste de mariage, mais surtout, le design du faire-part, qui fait beaucoup parler.

Des oiseaux, des papillons, des étoiles, des plumes et des gondoles vénitiennes: le faire-part du mariage de l'année est un peu kitsch, mais mignon. Il n'est bizarrement pas à l'image des futurs époux dont on connaît le goût pour le clinquant et le bling-bling. On a presque l'impression d'une invitation pour une Gender Reveal Party, tellement c'est cul-cul, voire simplet.