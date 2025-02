23 bâtiments hideux dans lesquels vous ne voulez pas vivre

Mais ce bâtiment se trouve bien dans le monde réel, plus précisément à Jounieh, au Liban.

L'Intempo est un gratte-ciel résidentiel de 47 étages et de 187 mètres de haut situé à Benidorm, en Espagne.

Le bâtiment Mirador est situé au nord de Madrid et dispose de 156 appartements. Les «couleurs» représentent chacune une conception différente des appartements.

Bien sûr que non. L'Aoyama Technical College, de Makoto Sei Watanabe, a été construit en 1990 et est situé à Tokyo, au Japon.

Nos 6 coups de cœur atypiques pour choper

C'est la fête des amoureux. A défaut de vous suggérer des dates classiques, vus, vus et revus, watson a déniché des idées qui vous rendront inoubliables.

On entre directement dans le sujet. L'impressionnant et incontournable musée HR Giger en Gruyères vous fera vivre une expérience intense avec votre date dans l'antre du créateur d'Alien, du style de celle que Mercredi Addams voudrait partager avec son cher et tendre.